Le camp Yael réunit des jeunes d'origines diverses pour leur permettre d'explorer leur héritage juif

Des jeunes de confession juive venant d'une variété de pays à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie se sont rassemblés ce mois-ci à Varsovie pour le camp d'été annuel organisé par la Fondation Yael. Bien que parlant diverses langues, ces jeunes ont découvert qu'ils partageaient davantage de points communs que de différences.

La Fondation Yael est une organisation juive de renom qui s'est engagée à faire progresser l'éducation juive dans le monde entier, en renforçant le lien des jeunes avec leur identité et leurs traditions.

La Fondation, créée par les philanthropes Uri et Yael Poliavich, a pour principal objectif de renforcer le lien des jeunes avec leurs racines et leurs coutumes juives. Elle opère sur les cinq continents et soutient plus de soixante initiatives éducatives. Chaque année, le camp d'été de la Fondation rassemble des étudiants de ces institutions et programmes, venus de Nouvelle-Zélande, de Vancouver, de Casablanca et du Brésil, afin de favoriser l'émergence d'une communauté et de les relier à leur héritage. Cette année, le camp s'est déroulé à Varsovie, pour la troisième année consécutive. Auparavant organisé au siège de la Fondation Yael à Chypre, le camp a connu une croissance remarquable, le nombre de participants doublant chaque année. Cette année, le camp a attiré 170 enfants. Pour certains d'entre eux, comme ceux originaires de régions éloignées telles que le Maroc et la Géorgie, il s'agissait de leur première interaction avec leur héritage juif.

Généreusement financé par la famille Poliavich, le camp Yael prend en charge toutes les dépenses, y compris les frais de voyage, permettant ainsi à chaque enfant, quel que soit sa situation finanicière, d'y participer. Au-delà des frais d'inscription, le camp élimine les barrières financières, offrant à chaque enfant l'opportunité de vivre cette expérience. Cette année, des campeurs ont voyagé pendant plus de trente heures pour arriver d'une Ukraine déchirée par la guerre. Depuis le début du conflit, il y a plus d'un an et demi, bon nombre de ces enfants n'ont pas quitté leur maison en raison des combats. Pour beaucoup d'entre eux, ce camp n'était pas seulement une chance de renouer avec l'insouciance de l'enfance, mais aussi l'opportunité de retrouver des amis dispersés dans d'autres pays européens et en Israël.

"Créer des expériences uniques et amusantes pour des enfants qui viennent de cultures et de langues différentes est un défi extraordinaire. Je suis heureux que nous ayons relevé ce défi et qu'il ait même dépassé nos attentes. Je ne doute pas que les enfants retournent dans leur pays riches d'expériences, de leçons et d'amitiés qui les accompagneront tout au long de leur vie", a déclaré le président de la Fondation Yael le rabbin Shmuel Asman.

"Il y a cent ans, la Pologne était l'épicentre d'une civilisation juive traditionnelle et dynamique, l'une des plus grandes communautés de la diaspora. Cette civilisation a été brutalement et tragiquement anéantie par la Shoah. Cette année, des enfants juifs de pays lointains reviennent en Pologne pour un camp d'été qui renforce leurs liens avec le judaïsme. Je suis sûr que ceux d'en haut s'en réjouissent", a-t-il affirmé.

L'un des points forts du programme de cette année a été la possibilité pour les participants de se plonger dans histoire juive de l'Europe et de la Pologne. Les campeurs ont visité l'unique musée juif de Varsovie, la grande synagogue historique et bien d'autres sites.