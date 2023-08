Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a démissionné

Ben Wallace, 53 ans, avait indiqué pendant l'été son intention de se mettre en retrait de la vie politique après neuf ans au gouvernement

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, qui a joué un rôle clef dans le soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe a formellement démissionné, a annoncé Downing Street jeudi.

Ben Wallace, 53 ans, avait indiqué pendant l'été son intention de se mettre en retrait de la vie politique après neuf ans au gouvernement dont quatre à la Défense: "J'ai été élu député en 2005 et, après tant d'années, il est temps de m'investir dans les aspects de la vie que j'ai négligés et d'explorer de nouvelles opportunités", écrit-il dans sa lettre de démission publiée par les services du Premier ministre Rishi Sunak.

Doug Mills / POOL / AFP Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président américain Joe Biden and le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet de l'Otan, le 12 juillet 2023.

Ce dernier doit annoncer rapidement, probablement dans la journée, le nom de son successeur. La presse britannique estimait que ce changement prévu s'inscrirait dans un remaniement plus large permettant à Rishi Sunak de se préparer aux législatives prévues l'année prochaine, qui s'annoncent difficiles pour les conservateurs au pouvoir depuis 13 ans face aux travaillistes. Mais les dernières informations suggèrent que ce renouvellement interviendra plus tard à l'automne.

Kenzo Tribouillard / AFP Ben Wallace

Ben Wallace a joué un rôle primordial dans le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Candidat au poste de secrétaire général de l'Otan, il a échoué à obtenir l'aval des Etats-Unis, et le Norvégien Jens Stoltenberg a été reconduit. Elu au Parlement britannique depuis 18 ans, Ben Wallace est la personne qui est restée le plus longtemps au ministère de la Défense depuis Winston Churchill, en y prenant ses fonctions en 2019, après avoir été le ministre de la Sécurité de Theresa May.