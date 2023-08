Allemagne : le vice-Premier ministre de Bavière appelé à démissionner pour son passé antisémite

Le politicien est dans la tourmente depuis six jours après des révélations sur son passé antisémite dans la presse allemande

Le journaliste Filipp Piatov, a appelé à la démission du vice-Premier ministre de Bavière, Hubert Aiwanger, dans une tribune publiée dans le quotidien allemand Bild. Le politicien est dans la tourmente depuis six jours après que d’anciens camarades de classe l’ont accusé d’avoir régulièrement effectué le salut hitlérien et fait de nombreuses blagues antisémites lorsqu’il était au lycée. Le journal Süddeutsche Zeitung a par ailleurs révélé le 25 août qu’il a écrit et distribué un tract antisémite lorsqu’il était en classe de première. L’opposition a également réclamé sa démission.

Hubert Aiwanger a refusé de répondre aux questions au sujet du fameux tract en sa possession, ni de s’expliquer sur sa diffusion. Il a abordé l'affaire sur X (ex-Twitter), affirmant que ces accusations, selon lui sans fondement, n’étaient rien d’autre qu’une campagne de diffamation. Il a ajouté ne pas se souvenir avoir régulièrement effectué le salut hitlérien. Hubert Aiwanger a également affirmé à la télévision allemande ne jamais avoir eu de comportement ou de propos antisémites depuis son "passage à l’âge adulte il y a des décennies".

Filipp Piatov a précisé qu’Hubert Aiwanger n’a à aucun moment nié son antisémitisme de jeunesse, ni prononcé une seule parole de regret. Le 26 août, l’homme politique a fini par reconnaître qu’il avait eu les tracts en sa possession mais a réfuté en être l’auteur et dit ne plus se souvenir s’il en a distribué. Le soir même, son frère a prétendu l’avoir rédigé.

"Peu importe que vous ayez fait des erreurs dans votre jeunesse, l’important est la manière dont vous gérez ces erreurs en tant qu'adulte ", a estimé le journaliste de Bild. "Ce n'est pas ainsi qu'un ministre, qui plus est numéro deux du gouvernement de Bavière, doit se comporter. Ses explications montrent clairement qu’il n’est pas digne d’une telle fonction".