Grande-Bretagne : Grant Shapps, juif observant, nommé ministre de la Défense

Grant Shapps a affirmé qu'il continuerait à adopter la ligne dure adoptée par son très apprécié prédécesseur face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie

Après la démission officielle du ministre de la Défense britannique Ben Wallace jeudi, le conservateur Grant Shapps a été nommé à sa place dans la même journée. Député de longue date, il a déjà occupé des fonctions ministérielles dans plusieurs gouvernements. Il a notamment été ministre de l'Intérieur pendant six jours, soit la période la plus courte jamais passée à ce poste, sous le gouvernement éphémère de Liz Truss, à l’automne 2022.

https://twitter.com/i/web/status/1697166376027246979 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Originaire du sud de l’Angleterre, Grant Shapps, âgé de 54 ans, est le premier ministre britannique de la Défense juif depuis Malcolm Rifkind dans les années 1990. Il a dirigé dans sa jeunesse une branche locale du mouvement juif BBYO, avant d’étudier le commerce à l’université de Manchester, puis de créer plusieurs sociétés d’édition web. Il est le cousin de Mick Jones, membre fondateur du groupe de rock The Clash.

Dans une interview accordée en 2010 au journal juif britannique Jewish Chronicle, Grant Shapps avait évoqué son identité juive et son niveau d’observance religieuse. "Je ne mange pas de porc, nous n'achetons que de la viande casher et nous ne mélangeons pas la viande et le lait. J'aime être juif et j'ai épousé une juive. C'est un mode de vie et il est bon de pouvoir inculquer un peu de ce sentiment à ses enfants", avait-il alors déclaré. "Tout cela donne l'impression que je suis très pratiquant, mais en réalité je ne sais pas si Dieu existe ou non", avait-il temporisé.

https://twitter.com/i/web/status/1697190245740028044 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après sa nomination, Grant Shapps a affirmé qu'il continuerait à adopter la ligne dure adoptée par son très apprécié prédécesseur face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a environ un an le nouveau ministre de la Défense et son épouse ont accueilli une famille de réfugiés ukrainiens. "Nos familles ont été chassées par les pogroms d’Europe de l’Est il y a trois générations", avait-il souligné au journal britannique Jewish News, pour expliquer ce qui l’avait motivé.