Finlande : la coalition la plus à droite de l’histoire du pays criminalise la négation de la Shoah

Après les multiples scandales racistes et néo-nazis qui ont secoué la coalition la plus à droite de l’histoire du pays, le gouvernement finlandais a décidé jeudi, de criminaliser la négation de la Shoah et de lutter contre le racisme en général. Les partis de la coalition gouvernementale se sont mis d'accord sur le contenu d'une déclaration soumise au parlement finlandais qui appelle à la "non-discrimination dans la société finlandaise" et à une nouvelle législation pour atteindre cet objectif, selon un communiqué de presse.

EEVA-MARIA BROTHERUS / LEHTIKUVA / AFP L'ancien ministre finlandais de l’Économie d'extrême droite, Vilhelm Junnila

"Les actes motivés par la haine contre les juifs, les musulmans, les chrétiens et d'autres groupes religieux seront empêchés et la négation de l'Holocauste sera criminalisée", a indiqué le communiqué. Le gouvernement a également annoncé étudier "la possibilité de criminaliser l'utilisation des symboles nazis et communistes".

La déclaration de jeudi intervient deux mois après que l’éphémère ministre de l’Économie, Vilhelm Junnila, a démissionné après seulement dix jours en poste, après qu’il a été accusé d’avoir plaisanté sur le nazismelors d'un rassemblement politique d'extrême droite en 2019. Pour compléter le scandale, son successeur ainsi que le vice-premier ministre ont été accusés d’avoir envoyé des messages racistes.

DIRK WAEM / BELGA / AFP Illustration - Symboles nazis

"Il n'y a pas de place pour le racisme en Finlande. Les décideurs politiques doivent montrer l'exemple en construisant une société sûre et égalitaire, et nous avons besoin de la participation de toute la société", a déclaré jeudi le Premier ministre Petteri Orpo. La France, le Canada, l'Allemagne ou encore la Russie, font partie des États qui ont criminalisé la négation de la Shoah.