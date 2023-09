Ce total dépasse les 18 591 demandes en provenance du Brésil, un pays dont la population est plus de 20 fois plus grande que celle d'Israël

Au cours des deux dernières années, les Israéliens ont été le groupe étranger le plus important à demander la citoyenneté portugaise, bien que la majorité d'entre eux n'aient pas l'intention de s'installer au Portugal. Selon les données du Service portugais de l'immigration et des frontières (SEF), en 2022, 20 975 Israéliens ont demandé la citoyenneté portugaise en vertu d'une loi de 2015 destinée aux descendants des Juifs expulsés lors de l'Inquisition.

Ce total dépasse les 18 591 demandes en provenance du Brésil, un pays dont la population est plus de 20 fois plus grande que celle d'Israël et qui partage des liens culturels et linguistiques étroits avec le Portugal.

L'augmentation du nombre de demandeurs israéliens a suivi l'adoption par le Portugal de sa "loi du retour" en 2015, qui permet aux descendants des Juifs sépharades expulsés au 16e siècle de solliciter la citoyenneté. Le gouvernement portugais prévoit de mettre un terme à cette politique en décembre 2023, affirmant que son objectif de réparation a été "atteint".

L'an dernier, cette mesure a été entachée par un scandale impliquant des allégations de fraude et de corruption au sein de la communauté juive de Porto. Cette communauté, avec celle de Lisbonne, est l'une des deux instances juives habilitées à évaluer les demandes de citoyenneté. La controverse a éclaté en particulier autour de l'approbation de la naturalisation de Roman Abramovitch, un milliardaire russe d'origine juive ayant fait fortune dans l'énergie. Abramovitch a été décrit comme un allié de Vladimir Poutine, bien qu'il ait nié faire partie du cercle intime du président russe.

Patricia DE MELO MOREIRA / AFP Une vue d Lisbonne depuis le point de vue de Graca, le 16 août 2023.

La citoyenneté portugaise est très attractive pour les Israéliens, en grande partie grâce à la liberté de mouvement qu'octroie un passeport de l'Union européenne. Bien que les salaires soient généralement plus bas au Portugal, les impôts et le coût de la vie y sont moins élevés qu'en Israël. De plus, certains Israéliens sont séduits par les critères d'admission plus flexibles dans les universités européennes publiques, ainsi que par les frais de scolarité réduits pour les citoyens de l'UE.

Cependant, malgré l'attrait croissant pour la citoyenneté portugaise, la majorité des demandeurs israéliens n'ont pas fait le choix de s'installer au Portugal. Les données indiquent que sur environ 60 000 Israéliens ayant la nationalité portugaise en 2022, seulement 569 résidaient au Portugal, contre près de 240 000 Brésiliens.

Certains Israéliens considèrent la citoyenneté portugaise comme une forme de "plan B", un filet de sécurité en cas de difficultés en Israël.