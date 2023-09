De nouveaux audios de Lady Di révèlent la déception du prince Charles à la naissance de Harry

Dans ces enregistrements, la princesse a raconté le naufrage de son couple avec le prince Charles

Le contenu de nouveaux enregistrements audios de Lady Di, dans les années 90, vient d'être rendu public. On y apprend notamment que le prince Charles avait été déçu d'avoir un second garçon, plutôt qu'une fille, au grand dam de la princesse.

PATRICK HERTZOG (AFP/Archives) La princesse de Galles Lady Diana avec son fils Harry, le 14 juillet 1997, en vacances dans la propriété du cheik Al Fayed à Saint-Tropez

"Au baptême de Harry, Charles s'est approché de maman (Raine Spencer, la belle-mère de Diana, ndlr) et lui a dit : 'Tu sais nous étions tellement déçus, nous pensions que c'était une fille'. Ce à quoi la seconde épouse du père de Diana aurait rétorqué : "Tu devrais te rendre compte de la chance que tu as d'avoir un enfant en bonne santé." Après William, né en 1982, le couple a accueilli Harry, né en 1984.

Ces enregistrements ont été réalisés par la princesse de Galles elle-même, quelques années avant sa mort en 1997, et transmis à son biographe Andrew Morton. Interviewé sur la chaîne ABC vendredi, ce dernier a fait part de son émotion intacte à l'écoute de ces bandes. Les derniers contenus seront dévoilés dans un prochain documentaire Netflix intitulé : "Diana : the rest of her story".

Dans ces six cassettes, elle se livre comme jamais sur sa relation avec le prince Charles, depuis leur rencontre à la fin des années 1970 jusqu’à leur séparation, en passant par leur mariage et leur lune de miel.

- (POOL/AFP/File) La princesse Diana et le prince Charles au balcon de Buckingham Palace après leur mariage

Dans un enregistrement dévoilé l'année dernière, celle qui avait prédit sa disparition dans un accident évoque sa lune de miel avec le fils de la reine Elizabeth II. Alors qu’elle espérait vivre des moments magiques, ceux-ci ont été gâchés par les sentiments qu'éprouvait son époux pour Camilla Parker-Bowles. "La lune de miel a été sinistre", a résumé Diana Spencer dans une cassette. "J'avais cette immense espérance en moi qui s'est brisée dès le deuxième jour. Au lit, vraiment, c'était très bizarre. On a ouvert nos agendas pour discuter du planning. Et là, deux photos de Camilla tombent du carnet. Oh mon Dieu, la dispute qui a suivi", a-t-elle témoigné.