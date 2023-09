Jeremy Corbyn qualifie une mosquée antisémite de Londres de "lieu de paix"

La mosquée de Finsbury Park a accueilli un imam égyptien qui s'est engagé à "libérer" la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem de la "saleté des Juifs"

L'ancien chef du parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a fait l'éloge d'une mosquée de Londres en la qualifiant de "lieu de paix, d'espoir et de solidarité", quelques jours seulement après que le Jewish Chronicle a révélé que la mosquée, financée par des fonds publics, avait accueilli un certain nombre d'imams et de responsables antisémites.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), M. Corbyn a affirmé : "La mosquée de Finsbury Park offre un lieu de paix, d'espoir et de solidarité à tant de personnes de notre communauté. Nous ne nous laisserons pas diviser par ceux qui, dans nos médias, cherchent à semer la haine et la peur. C'est l'amour de nos voisins, quelle que soit leur foi, qui nous unit tous." Ce tweet a été publié peu après que le Jewish Chronicle ait révélé que la mosquée, qui a reçu près de 300 000 livres sterling du conseil d'Islington entre 2017 et 2022, a accueilli un imam égyptien qui s'est engagé à "libérer" la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem de la "saleté des Juifs".

En outre, le secrétaire général de la mosquée, Mohammed Kozbar, a fait l'éloge du fondateur du Hamas, le cheikh Ahmed Yassine, en le qualifiant de "maître des martyrs de la résistance, de cheikh moudjahid [guerrier sacré], d'enseignant" lors d'un voyage à Gaza en 2015.

M. Corbyn a souvent suscité la controverse lorsqu'il était chef du Labour, notamment lorsqu'il a qualifié le Hamas et le Hezbollah d'"amis", avant de revenir sur ses propos. De nombreux membres de la communauté juive britannique ont également exprimé des préoccupations concernant ses liens avec divers extrémistes antisémites. Il a finalement été suspendu du Parti travailliste après la publication d'un rapport par la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme, qui a critiqué la gestion des plaintes pour antisémitisme au sein du parti sous sa direction. Bien qu'il ait été réintégré par la suite, son successeur, Keir Starmer, lui a refusé le droit de siéger au sein du parti. En novembre 2022, Corbyn s'est vu définitivement interdire de se présenter comme candidat du Labour.