Isaac Herzog en visite d'Etat en Slovaquie

Le chef d'Etat a notamment remercié la Slovaquie pour son soutien à Israël "face aux ténèbres du terrorisme"

Isaac Herzog a entamé ce lundi sa visite d'État en Slovaquie par une rencontre avec la présidente du pays, Zuzana Čaputová. Accueilli lors d'une cérémonie d'État au palais Grassalkovich, le président israélien a ensuite pris part à une réunion diplomatique bilatérale avec son homologue, au cours de laquelle ont été évoqués les moyens de développer la coopération entre les deux pays.

S'exprimant en conférence de presse, le président israélien a notamment remercié la Slovaquie pour son engagement à préserver la mémoire de la Shoah et à lutter contre l'antisémitisme. "Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre profond engagement sur le sujet de la Shoah, et pour la façon dont la Slovaquie s'efforce de faire face à son passé difficile pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, tout en reconnaissant honnêtement et ouvertement ses actions au cours de ces jours horribles."

"Je salue les efforts importants et concertés de la Slovaquie pour éradiquer l'antisémitisme et le négationnisme qui dressent leurs vilaines têtes et menacent les valeurs de moralité, de justice et de dignité humaine en Slovaquie et dans toute l'Europe", a encore dit Isaac Herzog.

Le chef d'Etat a également remercié la Slovaquie pour son soutien à Israël "face aux ténèbres du terrorisme", et a appelé l'Europe à imiter cette prise de position. "La frontière entre les éléments des ténèbres, de la haine et du terrorisme et les forces de la lumière, du progrès, de la paix et de l’amitié est aujourd’hui plus claire que jamais. Je salue le soutien de la Slovaquie à Israël sur ces questions essentielles, ainsi que votre position déterminée et ferme du bon côté de cette équation politique critique. J’appelle davantage de pays, dans toute l’Europe, à suivre vos traces", a-t-il dit.

Kobi Gideon (GPO) Le président israélien Isaac Herzog et la présidente de Slovaquie, Zuzana Čaputová en Slovaquie, le 4 août 2023

Le président Herzog a enfin indiqué qu'il espérait que sa visite contribuerait à davantage de collaborations dans les domaines économique, culturel, universitaire, scientifique et autres. "Je crois que le partenariat entre nos pays recèle un énorme potentiel pour nos peuples et pour l’humanité dans son ensemble", a-t-il assuré, saluant en outre l'engagement de la présidente slovaque dans la lutte contre le changement climatique.

De son côté, la présidente slovaque Čaputová a souhaité la bienvenue au président et à sa délégation : C'est un plaisir pour moi de vous accueillir particulièrement en cette année particulière, où nos deux États ont célébré l'anniversaire de leur création : 75 ans pour Israël et 30 ans pour la Slovaquie. Je me réjouis de la vivacité de nos relations."