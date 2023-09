L’Ukraine envisage de restreindre l’entrée des Israéliens pour le pèlerinage annuel à Ouman

Kiev exprimerait ainsi son mécontentement envers l’État hébreu pour son "faible soutien" dans son combat contre l’envahisseur russe

De hauts responsables ukrainiens examineront, dans les prochains jours, la possibilité de restreindre l'entrée des Israéliens sur le territoire ukrainien pour le pèlerinage annuel de Rosh Hashana (Nouvel an juif) dans la ville d’Ouman. Kiev exprimerait ainsi son mécontentement envers l’État hébreu pour son manque d’implication à ses côtés dans son combat contre l’envahisseur russe, selon la chaîne publique israélienne Kan.

(THOMAS TRAASDAHL / RITZAU SCANPIX / AFP) Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky

L’entourage de Volodymyr Zelensky dit en effet que le président ukrainien est "déçu" par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui l'a "peu soutenu". L’Ukraine envisage notamment en "représailles" de suspendre l’accord d’exemption de visa entre Kiev et Jérusalem. La limitation des rassemblements dans la ville d’Ouman est également à l’étude et les responsables ukrainiens songent aussi à refouler un certain nombre de pèlerins juifs qui se présenteront aux frontières terrestres.

"Benjamin Netanyahou n'a même pas pris la peine de nous féliciter personnellement à l'occasion du Jour de l'Indépendance. Un tweet du compte officiel du bureau du Premier ministre, tard dans la nuit, ce n’est pas ce que j’appelle les vœux d’un ami", a déclaré un responsable ukrainien sous couvert d’anonymat à Kan.

Olivier Fitoussi/POOL Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Chaque année, des milliers de Juifs du monde entier, dont de nombreux Israéliens, se réunissent sur la tombe du rabbin Nahman de Breslev, leader hassidique de la fin du 18e siècle et du début du 19e, dans la ville ukrainienne d’Ouman, à l’occasion des fêtes de Rosh Hashana.