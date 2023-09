Le loup représenterait désormais un "réel danger" pour l'homme en Europe

"Le retour du loup dans des régions de l'UE où il était absent depuis longtemps entraîne de plus en plus de conflits avec les agriculteurs et les chasseurs"

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a mis en garde contre les meutes de loups qui sévissent dans certaines zones de l’Union européenne, estimant qu’elles représentaient un "réel danger". Elle en a profité pour annoncer une possible révision du statut de protection du canidé. "La concentration de meutes de loups dans certaines régions européennes est devenue un réel danger pour le bétail et, potentiellement, pour l'homme", a-t-elle déclaré dans un communiqué. AMIR COHEN / POOL / AFP La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen "Le retour du loup dans des régions de l'UE où il était absent depuis longtemps entraîne de plus en plus de conflits avec les agriculteurs et les chasseurs, en particulier lorsque les mesures visant à prévenir les attaques sur le bétail ne sont pas pleinement mises en œuvre", a indiqué le communiqué de la présidente de la Commission. Ursula von der Leyen a en outre appelé "toutes les parties intéressées", à soumettre, avant le 22 septembre, des données sur les populations de loups et leurs éventuels impacts. JEAN-PIERRE CLATOT / AFP Manifestation d'éleveurs français de bétail contre la présence du loup L’année dernière, Ursula von der Leyen a été touchée personnellement par une attaque de loup : un animal s’était introduit dans une propriété appartenant à sa famille en Allemagne, tuant un poney.