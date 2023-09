“J’attends avec impatience les mèmes”: Olaf Scholz, clone de Moshé Dayan après un accident

Le chancelier allemand a choisi l’humour pour présenter son nouveau “look” temporaire, fruit d’un malencontreux accident de jogging

En communication politique, l’humour peut parfois être la meilleure approche. C’est ce qu’ont dû penser les conseillers en communication du chancelier allemand Olaf Scholz, en choisissant de dédramatiser la nouvelle image du dirigeant de la première puissance économique européenne. Scholz s’est ainsi présenté, lundi 4 septembre, sur les réseaux sociaux, avec un cache-oeil "bandeau pirate”. La raison ? Une malencontreuse chute lors d’un jogging, ce samedi 2 septembre. Résultat : de légères blessures au visage et un oeil tuméfié, qui l’oblige à porter ce cache-oeil au moins pendant quelques jours lors de ses prochaines apparitions.

“Ça a l’air pire que ça ne l’est”

Dans le message accompagnant la photo, postée sur X (ex-Twitter), Scholz a indiqué attendre “avec humour les mèmes” qui ne manqueront pas de fleurir sur le web. Ces derniers n’ont évidemment pas tardé. Parmi les différentes comparaisons, des photos d’archives de l’ancien leader du Front National et figure de l’extrême-droite française Jean-Marie Le Pen, et évidemment le plus célèbre cache-oeil de l’histoire politique, celui de l’ancien ministre de la Défense israélien Moshé Dayan - dont la ressemblance avec Scholz est plutôt convaincante par ailleurs.

Wikimédia Archive - Le président américain Jimmy Carter et Moshe Dayan

La photo du chancelier allemand et de son “bandeau pirate” est rapidement devenue virale, accompagnée de nombreux commentaires souhaitant un prompt rétablissement au chancelier. Scholz a tenu à rassurer ses compatriotes en précisant que l’image “a l’air pire que ça ne l’est” en réalité. Le porte-parole du chancelier a également indiqué que ce dernier était en bonne forme et qu’il continuerait à honorer les prochains rendez-vous inscrits à son agenda.