La communauté juive de Porto inaugure un mémorial en hommage à 842 victimes de l'Inquisition

Les noms de ces personnes tuées ou expulsés lors de l'Inquisition portugaise (1536 - 1821) ont été retrouvés grâce à la numérisation récente de documents

Un mémorial portant les noms de 842 personnes victimes de l'Inquisition a été inauguré dimanche à Porto sur la côte nord-ouest du Portugal. Ces noms ont été retrouvés grâce aux efforts d'une petite communauté juive qui a consacré des années à identifier ses prédécesseurs tués ou expulsés lors de l'Inquisition portugaise, qui a duré de 1536 à 1821. Grâce à la numérisation récente de documents d'archives, la communauté a identifié ces individus, âgés de 10 à 110 ans.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu lors de l'événement spécial du Jour européen de la culture juive. Le mémorial, de quatre mètres de large et de deux mètres de haut, est installé sur un mur extérieur du Musée juif de Porto. Cette institution fait partie des nombreuses qui ont vu le jour récemment à Porto, qui compte aujourd'hui environ 1 000 Juifs.

MIGUEL RIOPA / AFP Des membres de la communauté juive de Porto dans la synagogue Kadoorie Mekor Haim à Porto

Malgré un regain d'intérêt pour la communauté juive, notamment dû à une loi permettant aux descendants des Juifs séfarades expulsés de la région de demander la citoyenneté portugaise, l'Inquisition reste peu enseignée. "Quand j'ai appris l'Inquisition à l'école, on m'a dit que c'était une chasse aux sorcières", a déclaré au site JTA Hugo Vaz, conservateur du Musée juif et du Musée de l'Holocauste de Porto.

Chaque nom sur le mémorial est accompagné de la date de l'auto-da-fé, nom donné aux cérémonies publique durant laquelle les personnes accusées d'hérésie ou d'autres crimes contre la foi étaient présentés devant un tribunal ecclésiastique.

Certains ont été condamnés à mort et brûlés vifs, d'autres ont été emprisonnés et torturés, ou encore expulsés. Les cérémonies se tenaient généralement sur les grandes places publiques du Portugal et les victimes étaient souvent accusées par des voisins, comme des concurrents commerciaux ou d'anciens employés de maison.

La communauté juive a engagé des historiens pour étudier les cas des 842 personnes mentionnées sur le mémorial et prévoit de publier un livre sur leurs histoires l'année prochaine.