Pologne: béatification d'une famille assassinée par les nazis, une première

Plus de 30.000 personnes, le président polonais, le grand rabbin de Pologne et une délégation venue d'Israël, sont attendues à la cérémonie

Un couple de Polonais et leur sept enfants, assassinés en 1944 par des nazis pour avoir caché des Juifs, seront béatifiés dimanche en Pologne, une première pour une famille entière dans l'Eglise catholique. La béatification, une décision du pape François en vertu de laquelle ces Polonais seront proclamés "bienheureux", sera célébrée dans leur bourg natal, Markowa, dans le sud-est de la Pologne. Plus de 30.000 personnes, dont un millier de prêtres, le président polonais, le grand rabbin de Pologne et une délégation venue d'Israël, y sont attendues.

La tragédie remonte au 24 mars 1944, lorsque ce village est le théâtre d'un terrible massacre. Victimes d'une dénonciation par un policier polonais, Jozef Ulma, sa femme Wiktoria, enceinte de sept mois et qui accouchera durant la fusillade, sont abattus par la police allemande sous les yeux de leurs enfants. Ces derniers, Stanislawa, Barbara, Wladyslav, Franciszek, Antoni et Maria, âgés de deux à huit ans, sont à leur tour exécutés, la maison pillée puis incendiée. Auparavant, huit Juifs qu'ils avaient cachés dans le grenier de leur ferme sont eux aussi abattus. Après cette exécution, 24 Juifs seront eux aussi tués à Markowa par leurs voisins polonais.

Le couple Ulma a reçu la médaille et le titre "Juste" attribué par l'Etat d'Israël. Au-delà des faits, c'est la première fois que l'Eglise accorde la béatification à une famille entière. Le Vatican a également décidé de béatifier l'enfant dont Wiktoria était enceinte, alors que d'ordinaire une personne non baptisée ne peut être béatifiée.

Un musée portant le nom des Ulma, dédié aux Polonais ayant sauvé des juifs, a ouvert à Markowa en 2016. Et depuis 2018 la Pologne consacre le 24 mars au souvenir des Polonais ayant sauvé des juifs pendant l'occupation allemande.

Pour certains, cependant, la béatification de la famille polonaise Ulma a permis aux nationalistes au pouvoir de promouvoir une image favorable de l'attitude des Polonais pendant la Shoah, minimisant son autre côté, plus sombre.

Selon les historiens, le sacrifice de ceux qui ont aidé les juifs ne peut cependant pas obscurcir d'autres comportements bien moins glorieux, le pouvoir refusant depuis des années de reconnaître la collaboration de certains Polonais avec les nazis, ou même l'indifférence d'une grande partie de la société envers les juifs.