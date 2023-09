La compétition sportive internationale fondée par le prince Harry en 2014 s'achèvera le 16 septembre 2023

Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus, mercredi matin, à Düsseldorf, en Allemagne, pour assister à l'une des dernières compétitions des Jeux Invictus. Ils ont rencontré certains des participants du concours de basket-ball en fauteuil roulant des équipes ukrainienne et australienne avant de s'asseoir dans les tribunes et de prendre part à une vague de célébration.

Odd ANDERSEN / AFP le Prince Harry et Meghan Markle

Le duc et la duchesse de Sussex ont été aperçus en train de discuter, de signer des autographes et de poser pour des photos avec des compétiteurs et des spectateurs.

Meghan, 42 ans, et Harry, 38 ans, ont également assisté à une épreuve pour enfants, distribuant des médailles et félicitant les jeunes participants.

Odd ANDERSEN / AFP Le Prince Harry et Meghan Markle

"C’est tellement spécial d’être ici même si je suis un petit peu en retard à la fête", a déclaré Meghan aux invités lors d'un discours. "Trois milkshakes, un stop à l’école et j’ai atterri il y a quelques heures. Je suis ravie de pouvoir participer à mon premier événement pour les Invictus Games avec vous. C’est incroyable et j’ai entendu dire que ça avait plutôt bien commencé », a-t-elle ajouté.

Odd ANDERSEN / AFP Le Prince Harry et Meghan Markle

Les Jeux Invictus (en anglais : Invictus Games) sont une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap. La compétition sportive internationale fondée par le prince Harry en 2014, a débuté le 9 et s'achèvera le 16 septembre 2023 à Düsseldorf.