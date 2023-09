Nouveau dérapage de la BBC qui assimile "Juifs fanatiques" et terroristes du 11 septembre

Dans l'article, les Juifs sont qualifiés de "fanatiques" et d’"extrémistes", les auteurs palestiniens d’attentats n'étant jamais appelés "terroristes"

Un article de la BBC en arabe, publié le jour du 22e anniversaire du 11 septembre 2001, établissant un lien entre "juifs fanatiques" et terroristes du World Trade Center, a suscité l'indignation. L’article a pour objectif de retracer le parcours "des auteurs d'attentats suicides à travers l'histoire", depuis les révoltés juifs contre l’empire romain jusqu’aux terroristes islamistes d’aujourd’hui.

SETH MCALLISTER / AFP Attentats du 11 septembre 2001 au World Trade Center à New York, USA

"On pense que les premiers attentats suicides ont été commis par un groupe de fanatiques juifs qui ont semé la peur pendant l'occupation romaine", est-il écrit. L’article poursuit en expliquant qu'après la Seconde Guerre mondiale, les attentats suicides étaient "presque" inexistants jusqu'à l'incursion d'Israël dans le sud du Liban en 1982, sans préciser le contexte de cette guerre.

Tout au long du papier, les Juifs sont qualifiés de "fanatiques" et d’"extrémistes", sans que les auteurs palestiniens d’attentats soient jamais appelés "terroristes". "Les Sicarii ne se sont pas rendus à Rome pour assassiner des civils. "La Judée était alors sous domination romaine, contrairement aux terroristes du 11 septembre qui venaient d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Liban", a expliqué Jonathan Turner, le directeur de UK Lawyers for Israel, une association d’avocats britanniques défenseurs d’Israël.

i24NEWS Massada en Israël, où des révoltés juifs contre les Romains se sont retranchés

"De tous les auteurs d'attentats suicides au cours des deux derniers millénaires, les seuls décrits par la BBC Arabic comme 'fanatiques' sont les groupes juifs de l'ancienne Judée qui ont attaqué l'armée romaine. Tous les autres y échappent, y compris les groupes terroristes islamistes modernes", a souligné un porte-parole de Campaign Against Antisemitism (Campagne contre l'antisémitisme).

Depuis 2021, la chaîne arabe de la BBC a dû modifier plus de 130 fois ses contenus, soit plus d’une correction par semaine, suite à des plaintes contre des inexactitudes voire des mensonges au sujet de l’État hébreu ou des Juifs, a indiqué le Jewish Chronicle.