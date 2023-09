Interdiction du chien “American Bully XL” au Royaume-Uni, suite à une attaque

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak vient de confirmer l’interdiction de cette race de chiens après une attaque mortelle dans le centre de l’Angleterre

“Les ‘American Bully XL’ représentent un danger pour les communautés et seront interdits”, a déclaré Rishi Sunak vendredi, après la confirmation du décès d’un homme ayant succombé aux blessures provoquées par l’un de ces chiens dans le centre de l’Angleterre. Le premier ministre a ajouté partager “l’horreur de la nation” et que ce type d’incidents ne devait plus avoir lieu. L'affaire suscite cependant un débat, certains vétérinaires estimant que c'est le dressage qui est en cause plus que la race elle-même.

Les faits ont eu lieu jeudi après-midi près d'une école dans le village de Stonnall, au moment de la sortie des classes.

"Nous avons trouvé un homme ayant subi de multiples blessures potentiellement mortelles et dans un état critique", ont indiqué les services ambulanciers des West Midlands. Malgré des soins sur place et dans l'ambulance, "il est devenu clair une fois à l'hôpital que rien ne pouvait être fait pour le sauver et il a été déclaré mort", ont-ils ajouté. Selon la police, deux chiens se sont jetés sur la victime à proximité de l'appartement de leur propriétaire. Des passants ont tenté de retenir l'un des animaux, tandis que l'autre a été enfermé chez son maître. Les policiers ont empêché les élèves de l'école primaire de sortir de l'établissement.

Le propriétaire des chiens, âgé de 30 ans, a été arrêté pour détention de chiens incontrôlables. Il s'agit du septième décès enregistré cette année des suites d'une attaque de chien au Royaume-Uni. Une enquête récente de la BBC estimait que ces attaques avaient augmenté de plus d'un tiers en Angleterre et au Pays de Galles depuis cinq ans, alors que le nombre de chiens de compagnie n'est en hausse que d'environ 15% sur cette période.

Ben Stansall/ Pool via AP Le Premier ministre britannique Rishi Sunak

Si la police relève un effet de loupe liée à plus d'attention porté sur ce problème, les vétérinaires cités dans les médias britanniques avancent plusieurs hypothèses: les confinements qui ont réduit les interactions, une baisse de la qualité du dressage sur fond de hausse de la demande ou encore une tendance des propriétaires à vouloir emmener leurs chiens partout...

Plusieurs cas médiatisés ont illustré le phénomène, dont l'attaque d'une enfant de 11 ans blessée par un American Bully XL, race issue du croisement de plusieurs autres incluant pitbulls et autres molosses.