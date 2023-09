La présidente de la Commission européenne va se rendre à Lampedusa

La forte augmentation des arrivées a relancé le débat sur la répartition des responsabilités entre pays européens en matière d'accueil des demandeurs d'asile

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra ce week-end sur l'île italienne de Lampedusa aux côtés de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, suite à une augmentation significative des arrivées de migrants.

La décision a été confirmée samedi par un responsable de l'UE. L'île de Lampedusa, située à seulement 90 milles des côtes tunisiennes, a récemment connu une augmentation sans précédent des débarquements de migrants, avec environ 8 500 personnes arrivées par bateau au cours de trois jours cette semaine. L'afflux de migrants a exercé une immense pression sur les ressources et les installations de l'île.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a demandé de toute urgence à l'Union européenne de l'aider à gérer cette situation difficile. Pour atténuer une partie de la tension, les autorités ont lancé vendredi le transfert de milliers de migrants de Lampedusa vers la Sicile. La forte augmentation des arrivées a relancé le débat sur la répartition des responsabilités entre les pays européens en matière d’accueil des demandeurs d’asile. Lampedusa, l'île la plus méridionale d'Italie, a toujours servi de principal point de débarquement pour les bateaux de migrants arrivant d'Afrique du Nord.

Cependant, la récente vague de migration a submergé le centre de migration existant sur l'île, conçu pour accueillir moins de 400 personnes. Rien qu'entre lundi et mercredi, environ 8 500 personnes, soit plus que la population locale totale de Lampedusa, sont arrivées sur l'île via 199 bateaux, comme l'a rapporté l'agence des migrations des Nations Unies. Des images montrant des milliers de personnes dormant en plein air, escaladant les clôtures et déambulant dans la ville ont suscité frustration et inquiétude au sein du gouvernement d'extrême-droite italien. Le vice-Premier ministre Matteo Salvini allant jusqu'à qualifier cet afflux de migrants d'"actes de guerre". Vendredi, la Première ministre Meloni a fait écho à ce sentiment, exhortant l'Union européenne à prendre des mesures plus substantielles pour aider l'Italie à relever ce défi humanitaire croissant.

Plus tôt cette année, von der Leyen, avec le ferme soutien de la Première ministre Meloni, a conclu en juillet un accord avec la Tunisie visant à freiner les flux migratoires irréguliers en provenance d’Afrique du Nord.

"La Tunisie est en effet le principal pays de transit de migrants qui veulent se rendre en Europe, avec la Libye" précise Antonino Galofaro, correspondant i24NEWS en Italie.

Et ce dernier de rajouter que "le problème pour Meloni, c'est que la question migratoire est en train de devenir un terrain de confrontation au sein de son propre gouvernement. Et notamment avec son principal allié et rival, le Vice-président Matteo Salvini, qui utilise une réthorique de campagne électorale alors qu'il sait pertinemment que la position de Première ministre de Giorgia Meloni l'empêche de tenir des discours populistes - comme elle était habituée à le faire avant de devenir Première ministre".