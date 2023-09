L’UE va-t-elle bientôt imposer un prix minimum sur les billets d’avion ?

Le ministre français des Transports tente de convaincre ses homologues européens de la nécessité d’une telle mesure

"Des billets d’avion à dix euros, à l’heure de la transition écologique, ce n’est plus possible!", avait déclaré en août dernier Clément Beaune. Le ministre français des Transports propose ainsi d’imposer un tarif minimum pour tous les billets d’avion vendus au sein de l’Union européenne, et ce afin de "lutter contre le dumping social et environnemental, en protégeant les compagnies les plus sérieuses comme Air France", selon ses déclarations à L’Obs. Le ministre tente désormais de convaincre ses homologues européens de la nécessité d’une telle mesure, à l’heure où les billets de train sont souvent beaucoup plus chers que les billets d’avion pour les mêmes trajets.

Une réunion informelle sur le sujet est notamment prévue la semaine prochaine entre les ministres des Transports européens à Barcelone. "Plusieurs pays européens sont intéressés. Je pense à la Belgique, à l'Autriche, aux Pays-Bas. Donc on va commencer cette discussion avec les ministres européens", a indiqué le ministre français, interviewé sur la RTS (Radio Télévision Suisse). Ce dernier précise que "c'est un débat pour l'après. Il prendra plus de temps que ça. Il faut toujours commencer le débat européen par initier l'idée, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Sur la régulation du secteur, cela prendra forcément un peu de temps".

JOE KLAMAR / AFP Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, lors d'une conférence de presse à Vienne, en Autriche, le 9 novembre 2020

Fini le petit week-end à Barcelone ou à Londres ? Pas si sûr à ce stade. Si l’idée, défendue par nombre d’écologistes, fait son chemin depuis quelques temps auprès de certains pays de l’Union européenne, les chances de réussite de ce type d’initiatives sont somme toute incertaines. Toute initiative allant dans ce sens risque en effet de se heurter à une véritable campagne de lobbying des compagnies low cost comme Ryanair - première compagnie d’Europe en termes de trafic - ou encore EasyJet.

JUSTIN TALLIS / AFP Des passager dans le hall des départs du terminal 2 de l'aéroport d'Heathrow, dans l'ouest de Londres

"Ryanair est persuadée que la Commission européenne ne permettrait pas que les vols deviennent un privilège réservé aux plus riches", a déclaré le porte-parole de la compagnie irlandaise low cost, Matthew Krasa, dans Les Echos. "Ryanair rejette cette proposition politique, qui augmenterait les tarifs pour des millions de consommateurs sur les vols européens de courts courriers. C'est une mesure anticonsommateurs qui n'est soutenue que par les compagnies aériennes nationales subventionnées par l'Etat, comme Air France-KLM", a--il ajouté.