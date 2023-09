Plus de 130 cimetières et mémoriaux de la Première guerre mondiale au patrimoine mondial

Les sites répartis entre Flandres, Wallonie, Nord et Nord-Est français, incarnent l'horreur du conflit mondial qui fit 10 millions de morts issus de 130 pays

Plus de 130 cimetières et mémoriaux commémorant les soldats tués durant la Première guerre mondiale en Belgique et en France ont été inscrits mercredi au patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'Unesco. Les 139 sites funéraires, répartis entre Flandres, Wallonie, Nord et Nord-Est français, incarnent l'horreur du premier conflit mondial, qui fit 10 millions de morts issus de 130 pays, et 20 millions d'amputés, selon des données du ministère français de la Culture.

Emmanuel DUNAND / AFP Le cimetière militaire de St Symphorien à Mons,

La décision concerne des sites "allant de grandes nécropoles, qui abritent les restes de dizaines de milliers de soldats de plusieurs nationalités, à des cimetières plus petits et plus simples, en passant par des mémoriaux isolés", a déclaré l'UNESCO. La liste retenue par l'Unesco témoigne de son caractère planétaire: un cimetière portugais, un mémorial indien, ou encore le plus grand cimetière chinois de France, à Noyelles-sur-Mer (nord), où sont inhumés 842 Chinois qui travaillaient pour l'armée britannique à l'arrière du front. Cette initiative est la plus récente de la semaine visant à créer de nouveaux sites du patrimoine mondial qui incarnent le souvenir de moments sombres de l'histoire récente.

Présentée en 2018, la candidature des sites franco-belges avait été bloquée par l'Unesco, qui en avait reporté l'examen, estimant qu'ils pouvaient "potentiellement être instrumentalisés à des fins nationalistes", rappelle l'historien belge Dominiek Dendooven, membre du comité scientifique de la candidature. "Nous avons voulu démontrer que ces lieux, où sont enterrés des soldats de plus de 130 nationalités actuelles, sont d'abord des lieux de rencontre entre cultures", poursuit-il. "On y oeuvre pour un monde meilleur."