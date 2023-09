Allemagne: plus de 40 tombes juives profanées dans l'est du pays

La police estime que les profanations ont été commises entre vendredi et mardi dans la partie juive du cimetière de Dessau-Rosslau

Des inconnus ont profané plus de 40 tombes anciennes juives dans le cimetière d'une ville située dans l'est de l'Allemagne, a indiqué mercredi la police qui n'a pas fait état d'interpellations. Plus d'une quarantaine de tombes juives ont été vandalisées à Cothen, "principalement en renversant des pierres tombales", a indiqué la police de Dessau-Rosslau.

La police estime que les profanations ont été commises entre vendredi et mardi dans la partie juive de ce cimetière. Elle évalue les dégâts causés à ces anciennes tombes à plus de 20.000 euros. Les autorités recherchent "toute personne susceptible de fournir des informations sur d'éventuels suspects".

Ancienne capitale de la principauté d'Anhalt-Köthen, Cothen est notamment connue pour avoir accueilli le compositeur Jean-Sébastien Bach au XVIIIe siècle. Ces dernières années, l'Allemagne connaît une résurgence des actes antisémites qui font écho aux heures sombres du national-socialisme.

En 2019, Stephan Balliet, un adepte des idéologies d'extrême droite et complotistes avait tenté de pénétrer dans la synagogue de Halle, situé dans le même Land de Saxe-Anhalt, pour y commettre un carnage le jour de la fête juive de Yom Kippour. Il n'était finalement pas parvenu à entrer dans le lieu de culte, où se trouvaient ce jour-là de nombreux fidèles. Mais il avait tué une passante et un homme réfugié dans un snack, avant d'être interpellé.

Après cet attentat et un autre à caractère raciste à Hanau, près de Francfort, en 2020, qui avait fait neuf morts, l'Allemagne a érigé au premier rang des menaces le terrorisme d'extrême droite. Mardi, le gouvernement a interdit le groupuscule "Hammerskins Germany" qui propage une "théorie raciale basée sur l'idéologie nazie", lors d'une opération coup de filet de grande ampleur à travers tout le pays.