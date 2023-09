"Marche de la vie en Lituanie" pour le 80e anniversaire de la liquidation du ghetto de Vilnius

Dani Dayan, le président de Yad Vashem, était également présent

Une "Marche de la vie" a lieu ce jeudi en Lituanie pour commémorer le 80e anniversaire de la liquidation du du ghetto de Vilnius durant la Shoah. La Première ministre Ingrida Šimonytė a pris part à l'événement, organisé conjointement par les autorités et la communité juive du pays. Dani Dayan, le président de Yad Vashem, était également présent. S'exprimant dans la matinée devant le Parlement du pays à l'occasion d'un autre événement de commémoration, ce dernier a salué les efforts de la Lituanie, tout en affirmant qu'il restait beaucoup à faire pour lutter contre l'antisémitisme et la haine. "Même si les attitudes exprimées par une grande partie des dirigeants de votre pays sont une source d'espoir, tout comme certaines de ses politiques, il reste encore beaucoup à accomplir", a-t-il déclaré face aux députés.

CHRISTOF STACHE / AFP La Première ministre de Lituanie, Ingrida Šimonytė

La marche, qui a débuté sur le site de l'ancien ghetto de Vilnius, doit se terminer au grand charnier de Ponary, où 70 000 Juifs ont été assassinés et enterrés. "Le massacre de Ponary a été l'un des plus cruels de la Shoah, et notre marche chaque année vers la fosse commune où plus de 70 000 Juifs ont été enterrés est un acte à la mémoire vis-à-vis de tous ces gens qui ont vécu ici, et dont la vie a été brutalement écourtée. Elle est aussi un rappel que l'antisémitisme et la haine sont toujours bien vivaces, et que nous devons dire clairement 'plus jamais'", a affirmé l'organisateur de la marche.

Avant la Shoah, la communauté juive lituanienne comptait environ 200 000 personnes. La quasi-totalité a cependant été exterminée par les nazis.