Décès à 98 ans de l'ancien président italien Giorgio Napolitano

Considéré pendant des années comme le garant de la stabilité de l'Italie, Giorgio Napolitano avait été élu en 2006

L'ancien président italien Giorgio Napolitano (2006-2015), dirigeant historique du Parti communiste et promoteur de la construction européenne, est décédé vendredi à l'âge de 98 ans.

L'ensemble de la classe politique de la péninsule a rendu hommage à ce Napolitain né sous Mussolini le 29 juin 1925 et qui a connu comme chef de l'Etat de nombreux gouvernements dans une Italie aux exécutifs chroniquement instables. Giorgia Meloni, dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia et "présidente du conseil" depuis octobre 2022 a sobrement présenté "les plus profondes condoléances" de son cabinet à la famille de l'ancien président. L'actuel président de la République, Sergio Mattarella, a rappelé l'engagement européen de l'ancien député au Parlement de Strasbourg qui a mené "des batailles importantes pour le développement social, la paix et le progrès en Italie et en Europe".

Filippo MONTEFORTE / AFP La Première ministre italienne Giorgia Meloni assiste à une cérémonie de dépôt de couronnes sur la Tombe du Soldat inconnu à l'Altare della Patria à Rome, en Italie.

Dans un télégramme à sa veuve, le pape François, en voyage à Marseille, a quant à lui salué un homme ayant consacré son action politique à préserver "l'unité et la concorde" de son pays.

Andreas Solaro (AFP) L'ancien président Giorgio Napolitano vote au Parlement italien pour élire le nouveau président, le 31 janvier 2015 à Rome

De son côté, le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire d'une "figure éminente de la politique italienne et (d'un) Européen convaincu" et adressé ses "condoléances sincères au peuple italien", dans un message publié sur X (ex-Twitter).

De la démission de Romano Prodi en 2008 après seulement deux années au gouvernement à l'arrivée de Matteo Renzi en février 2014, en passant par les démissions de Silvio Berlusconi, Mario Monti et Enrico Letta, M. Napolitano a géré une phase particulièrement turbulente en Italie. Perçu comme un réformiste, il avait cependant approuvé la répression de l'insurrection de Budapest écrasée le 4 novembre 1956 par les chars soviétiques.