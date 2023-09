Selon un sondage, les convictions d'extrême droite sont de plus en plus répandues : 8% des Allemands s'en réclament, contre 2 à 3% dans les études précédentes

Le parti d'extrême droite allemand Afd (Alternative pour l'Allemagne) a de grandes chances de gagner, dimanche, la mairie de la petite ville de Nordhausen, dans l'est du pays. Et la proximité de l'ancien camp de concentration nazi Mittelbau-Dora, témoin de la plus sombre période de l'histoire allemande, ne semble en rien dissuader les électeurs. Lors du premier tour de scrutin dans cette ville de 40.000 habitants, située en ex-RDA, le candidat du parti, Jörg Prophet, a remporté 42,1% des suffrages, loin devant son rival, Kai Buchmann (23,7%).

La victoire d'un candidat de l'extrême droite serait "une catastrophe", met en garde, dans un entretien à l'AFP, Jens-Christian Wagner, directeur de la Fondation qui administre les camps de Buchenwald et Mittelbau-Dora. "Ce serait une gifle pour les victimes de la Shoah et leurs descendants", a aussi averti dans la presse Felix Klein, chargé de l'antisémitisme au sein du gouvernement allemand.

A Mittelbau-Dora, environ 60.000 déportés ont subi le froid, la faim et les mauvais traitements pendant la Seconde guerre mondiale. Ils étaient affectés à la fabrication des fusées V2, ces missiles qui n'ont finalement pas apporté la supériorité militaire escomptée par les nazis. Environ un tiers des prisonniers ont succombé aux conditions de détentions particulièrement brutales. Le site du camp, à moins de dix kilomètres du centre de Nordhausen, abrite aujourd'hui un mémorial et un musée au milieu d'une campagne verdoyante. D'ores et déjà, M. Wagner prévient: un maire AfD ne sera pas le bienvenu aux commémorations.

Ronny Hartmann / AFP Le crématoire (bloc 40) de l'ancien camp de concentration nazi de Mittelbau-Dora près de Nordhausen, dans le centre de l'Allemagne, le 21 septembre 2023.

"L'AfD est un parti d'extrême droite dont l'idéologie est compatible, ou au moins très similaire, à l'idéologie du national-socialisme", observe-t-il. Comme beaucoup d'autres membres de l'AfD, Jörg Prophet a été accusé d'extrémisme et de révisionnisme. Dans un post de blog en 2020, il a appelé à la fin du "culte de la culpabilité" allemande, en référence aux efforts du pays pour entretenir la mémoire de l'Holocauste et en tirer les leçons afin que l'histoire ne se répète pas.

Ronny Hartmann / AFP Un wagon de la Reichsbahn à l'entrée de l'ancien camp de concentration nazi de Mittelbau-Dora près de Nordhausen, dans le centre de l'Allemagne, le 21 septembre 2023.

Selon une étude publiée cette semaine par la fondation Friedrich Ebert, les convictions d'extrême droite sont de plus en plus répandues dans le pays : 8% des sondés s'en réclament, contre 2 à 3% dans les études précédentes. Une victoire de l'AfD dimanche viendrait s'ajouter à une série de succès récents remportés par ce parti créé en 2013.