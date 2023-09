Allemagne : un groupuscule néonazi mis hors-la-loi

Le groupe Artgemeinschaft "tente de fabriquer de nouveaux ennemis à la Constitution à travers un endoctrinement répugnant des enfants et des jeunes"

L'Allemagne a interdit le groupuscule "Artgemeinschaft", une association néonazie dont les membres sont visés par un coup de filet dans tout le pays, a annoncé mercredi la ministre de l'Intérieur. Des perquisitions ont été lancées au petit matin dans vingt-six appartements de trente-neuf membres de cette organisation "raciste et antisémite", à travers douze régions d'Allemagne, précise un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Cette association, selon les autorités allemande, tente "d'endoctriner des jeunes de façon répugnante". En décrétant hors-la-loi l'Artgemeinschaft ("Communauté d'espèces humaines"), "nous interdisons une association sectaire profondément raciste et antisémite", a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser dans ce communiqué. Cette interdiction intervient une semaine après celle d'un autre groupuscule de skinheads néonazis, le "Hammerskins Germany".

Cette nouvelle opération, préparée depuis un an, porte un "coup dur à l'extrémisme de droite et aux esprits pyromanes qui continuent de propager les idéaux du nazisme", a poursuivi la ministre.

DPA / AFP Des personnes participent à une marche organisée par le mouvement populiste de droite "Pro Chemnitz", le 14 septembre 2018 à Chemnitz

Le groupuscule, constitué d'environ 150 membres, "tente de fabriquer de nouveaux ennemis à la Constitution à travers un endoctrinement répugnant des enfants et des jeunes" en recourant à une littérature de l'époque nazie à peine modifiée, selon Mme Faeser. L'interdiction vise également des ramifications du l'Artgemeinschaft dont les membres sont notamment appelés à "choisir leur conjoint" au sein de "l'espèce humaine" d'Europe du Nord et centrale dans le but de transmettre le "matériel génétique correct", précise le communiqué.

Ces dernières années, des actes antisémites, résurgence du passé nazi de l'Allemagne, se multiplient dans tout le pays. Il y a une semaine, des inconnus ont profané plus de 40 tombes juives dans le cimetière d'une ville de l'est du pays.