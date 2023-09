Kiev aurait proposé à ses alliés de bombarder les sites de production des drones iraniens

L'Iran aurait également commencé à développer ses drones d'attaque avancés sur le sol syrien

L'Ukraine aurait proposé à ses alliés occidentaux de frapper des sites de production de drones iraniens, selon des informations publiées mercredi par The Guardian. Selon le journal britannique, Kiev aurait fait cette suggestion dans un rapport envoyé aux pays du G7, mentionnant que Téhéran avait également commencé à développer ses drones d'attaque avancés sur le sol syrien. A la lumière de ce développement, l'Ukraine aurait donc proposé à ses soutiens de bombarder les sites de production de drones en Iran, en Syrie et en Russie.

Le document souligne que le nouveau site de production en Syrie vise à répondre aux besoins croissants en drones de la Russie, qui a elle-même installé une usine de drones sur son territoire avec l'aide de Téhéran.

L'usine syrienne, qui se concentre apparemment sur la production de composants et de pièces de rechange pour les drones, expédie ensuite ses produits en Russie via le port de Novorossiysk, dans l'est de la mer Noire. La marchandise est ensuite transférée à l'usine de drones russe de Byalboga, dans la province du Tatarstan, non loin de la ville de Kazan, à des centaines de kilomètres à l'ouest de la capitale Moscou. D'après le rapport ukrainien, l'Iran serait désormais incapable de répondre à la demande créée par l'intensité de la guerre en Ukraine, et tenterait de se désengager de la fourniture d'armes à la Russie".

Tout au long de l’année écoulée, Téhéran a fourni à la Russie des centaines, voire des milliers de drones suicides Shahed, mais aussi des drones d’attaque Mohajer-6. La plupart de ces engins sont transportés d'Iran vers la Russie via la mer Caspienne. Selon le rapport ukrainien, les drones sont envoyés de Téhéran au port d'Amirabad - et de là au port de Makhatchkala en Russie. Il est également précisé qu'au cours de l’année écoulée, le nombre de vols cargo d’avions affiliés aux Gardiens de la révolution entre l’Iran et la Russie a augmenté, ce qui accroît les soupçons de fourniture d’armes par voie aérienne également.

Le même rapport révèle enfin que des dizaines de composants électriques des drones iraniens des modèles Shah-131 et Shah-136 utilisés par l'armée russe en Ukraine sont fabriqués par des entreprises occidentales. Le document précise toutefois qu'il n'y a aucun soupçon de violation des sanctions à l'égard de l'Iran, car il s'agit de composants faciles à obtenir sur le marché du fait du peu de contrôle sur leur distribution.