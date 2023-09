Arrêté par les services azerbaïdjanais, il était un dirigeant du mouvement séparatiste au Karabakh et un ennemi de l'Ukraine ayant des liens avec l'Iran

Ruben Vardanyan, ancien ministre d'État de l'enclave arménienne non reconnue en territoire azerbaïdjanais, a été arrêté le 27 septembre par les services de sécurité azerbaïdjanais. Si son nom est souvent associé au Karabakh, l'histoire de Vardanyan va bien au-delà de celle d'un ancien leader séparatiste. Hors du Caucase, en Ukraine, Vardanyan est recherché par le Service Secret Ukrainien (SSU). Le 17 juin, son profil a été inscrit dans la base de données ukrainienne "Myrotvorets", qui répertorie les complices de l'agression russe. Vardanyan est désigné comme une "personne sujette à une arrestation immédiate et à une remise aux forces de l'ordre ukrainiennes ou aux pays de l'OTAN". Il est inscrit sur cette liste car il a occupé des postes de direction dans une grande entreprise russe qui soutient matériellement les actions visant à nuire à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine.

Avant cela, Vardanyan avait été sanctionné par le gouvernement ukrainien pour son rôle au sein de la compagnie aérienne russe Volga Dnepr, impliquée dans le transport aérien militaire russe. Mais ses connexions avec le Kremlin vont bien plus loin. De 2005 à 2022, Vardanyan a été membre du "conseil d'experts" sous la présidence et le gouvernement de la Fédération de Russie, des positions réservées à l'entourage proche de Poutine. Il a également dirigé la banque d'investissement Troika Dialog, intégrée à la Sberbank de Russie en 2011.

En mars 2019, 22 membres du Parlement européen ont demandé une enquête sur Vardanyan. Cet homme, parmi les plus riches de Russie, a accumulé une immense fortune à Moscou grâce à des entreprises aujourd'hui sanctionnées par l'Occident. Les parlementaires citent une enquête de l'OCCRP sur les milliards d'euros blanchis par Vardanyan pour l'entourage de Poutine. Il était surnommé "le portefeuille de Poutine", et son pays d'origine, l'Arménie, était le centre de nombreuses activités financières douteuses.

En 2022, 46 membres du Congrès américain ont demandé des sanctions contre lui, Poutine et d'autres oligarques. "Vardanyan, l'un des hommes les plus riches de Russie, proche de Poutine... Il est accusé de blanchiment d'argent à travers des sociétés offshore et de transfert de fonds à des amis de confiance de Poutine", a noté The Washington Times.

Selon le journal, il aurait également des liens avec Téhéran, qui soutient les bombardements de Moscou en Ukraine. "Ses liens avec l'Iran peuvent être retracés à travers la Fondation russe Gorchakov, qui organise des événements dans différents pays, dont l'Arménie, avec la participation d'intervenants approuvés par le gouvernement de Téhéran". L'un de ces intervenants est son ami Ehsan Movahedian, analyste du "Tehran International Studies & Research Institute", qui est bien connu des médias israéliens pour sa position antisémite qu'il combine avec sa haine envers "l'agent sioniste", le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Ses liens avec la Russie ne se sont pas dissipés en 2022 lorsqu'il a publiquement renoncé à sa citoyenneté russe afin d'échapper aux sanctions. Il est allé travailler pour Poutine dans l'enclave séparatiste. Contrairement à de nombreuses personnes qui, après avoir renoncé à leur citoyenneté russe, ont perdu leurs actifs, leurs entreprises, et l'accès à leurs comptes bancaires, Vardanyan a réussi à tout conserver — tout en protégeant son argent des sanctions. Il a également obtenu le poste de ministre d'État d'Artsakh, un exploit remarquable pour quelqu'un considéré comme un inconnu, dont le seul lien avec l'enclave séparatiste était sa citoyenneté arménienne.

Ce curieux coup de chance politique a été publiquement souligné par le député britannique Bob Blackman : "Ruben Vardanyan, un oligarque russe d'origine arménienne, a été parachuté au Karabakh, apparemment par la Russie, et s'est vu attribuer un rôle ministériel. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'une personne sanctionnée en raison de l'implication de la Russie en Ukraine. On estime que la Russie tente ainsi de renforcer sa capacité en matière d'effort de guerre. Ses entreprises ont été largement utilisées et impliquées dans le processus d'expansion de la présence militaire en Ukraine et au Nagorno-Karabakh."

L'intérêt stratégique de l'Arménie pour la Russie est immense, car ce pays est un fournisseur de microprocesseurs essentiels à l'armement moderne. Cependant, le départ de Vardanyan de l'enclave séparatiste est devenu nécessaire face à l'intensification des enquêtes des médias occidentaux. Il a néanmoins continué à exercer une influence considérable, agissant comme un outil clé par lequel le Kremlin a maintenu son contrôle sur la région. Cela a permis à la force de maintien de la paix russe, stationnée sur le territoire azerbaïdjanais, de fonctionner comme l'autorité de facto, posant un défi constant à l'Azerbaïdjan.

Tout cela a pris fin avec sa capture. À l'heure actuelle, il semble que le Kremlin ait perdu tout intérêt pour l'avenir de Vardanyan. Ou qu'il pense qu'il n'en a pas.