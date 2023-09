Les chaussures les plus anciennes d'Europe trouvées dans une grotte en Espagne

Les chaussures trouvées "constituent l'ensemble de matériaux fibreux végétaux le plus ancien et le mieux conservé jusqu'à présent connu dans le sud de l'Europe"

Des archéologues espagnols affirment avoir identifié les chaussures les plus anciennes d'Europe dans une grotte funéraire : des sandales tissées à partir d'herbe qui dateraient d'environ 6 000 ans.

"Le site funéraire de Cueva de los Murciélagos, dans le sud de la péninsule ibérique, découvert lors d'activités minières au XIXe siècle, contenait la vannerie de chasseurs-cueilleurs la mieux conservée du sud de l'Europe, ainsi que d'autres artefacts organiques uniques associés aux premières communautés humaines, comme des sandales et un marteau en bois", selon le communiqué relatif à la découverte.

Les chaussures trouvées "constituent l'ensemble de matériaux fibreux végétaux le plus ancien et le mieux conservé jusqu'à présent connu dans le sud de l'Europe", a indiqué María Herrero Otal, co-auteur de l'étude. "La diversité technologique et le traitement des matières premières documentés mettent en valeur le savoir-faire des communautés préhistoriques", a-t-elle ajouté.

Les nouvelles techniques de datation utilisées ont montré que la collection de 76 objets trouvés dans la grotte datait d'environ 2 000 ans. Certains objets mis au jour datent de 9 000 ans, "un nombre étonnant si l'on considère que dans le sud de l'Europe, une bonne conservation dans des contextes archéologiques datés des périodes mésolithique et néolithique est extrêmement rare et limitée à quelques sites où l'engorgement, la carbonisation ou une dessiccation se produit", ont écrit les chercheurs.

"Certaines sandales trouvées portaient des marques claires d'utilisation, tandis que d'autres n'avaient apparemment jamais été utilisées, ce qui suggère que si certaines personnes ont été enterrées avec leurs vêtements quotidiens, d'autres avaient préparé des vêtements spécifiques", ont précisé les archéologues.

"La diversité technologique et le traitement de la matière première documentés démontrent la capacité des communautés préhistoriques à maîtriser ce type d'artisanat, au moins depuis 9 500 ans, au Mésolithique", conclut l'étude.