Le bilan pourrait encore s'alourdir alors que la police continue de chercher des corps dans les décombres

Au moins 11 personnes sont mortes dimanche matin dans l'incendie d'une discothèque à Murcie, dans le Sud-Est de l'Espagne, un bilan qui pourrait s'alourdir alors que la police continue de chercher des corps dans les décombres.

"Les services d'urgence confirment que le nombre de morts dans l'incendie du quartier d'Atalayas s'élève désormais à onze", ont indiqué les autorités locales sur le réseau social "X", anciennement Twitter. "Les pompiers continuent à s'activer sur les lieux et n'écartent pas la possibilité de trouver de nouvelles victimes", préviennent depuis plusieurs heures les secours.

Quelques minutes auparavant, le maire de Murcie José Ballesta annonçait à la presse sur les lieux du drame que "sept morts avaient été actuellement décomptés et quatre cadavres extraits", n'écartant pas l'éventualité de trouver d'autres corps dans les décombres.

Le feu, qui s'est déclaré vers six heures du matin (04H00 GMT) dans cette boîte de nuit située dans le quartier d'Atalayas à Murcie était "à l'intérieur d'une gravité extrême, a-t-il expliqué. Les pompiers dépêchés sur place à 7H00 sont parvenus à éteindre l'incendie à 8H00, mais "il reste des cadavres à sortir" des décombres, une tâche compliqué étant donné le "risque avéré d'effondrement", a précisé le maire.

Quatre personnes ont également été blessées - deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans - après avoir inhalé de la fumée.

"La zone est encore en cours de reconnaissance", a expliqué l'édile. "La police scientifique et les pompiers continuent à localiser les éventuels disparus car il y avait un anniversaire hier soir et les participants n'ont pas tous été retrouvés", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police nationale. "L'enquête n'a pas encore démarré puisque le bilan n'est pas établi. Par conséquent, il n'y aucune piste privilégiée pour le moment", a-t-elle ajouté.

"Selon les premières informations, l'incendie se serait déclaré au premier étage de la discothèque", a expliqué sur la radio Onda Regional de Murcia Diego Seral, le porte-parole local de la police nationale.

Le Premier ministre en fonctions Pedro Sanchez a exprimé toute son "affection" et sa "solidarité avec les victimes et les proches de l'incendie tragique survenu à l'aube dans une discothèque de Murcie" sur "X".