Pologne : l'opposition rassemble "environ un million" de personnes à Varsovie

Le rassemblement visait à mobiliser les électeurs avant le scrutin

"Environ un million de personnes", selon la mairie de Varsovie, ont manifesté dimanche dans le centre de la capitale polonaise contre le gouvernent populiste-nationaliste, à 15 jours des élections législatives.

Organisé à l'appel de Donald Tusk, ancien Premier ministre et chef du bloc centriste de la Coalition civique, le rassemblement visait à mobiliser les électeurs avant le scrutin.

"Je veux vous dire qu'on est plus d'un million", a lancé aux manifestants Donald Tusk.

Selon lui, il s'agit de "la plus grande manifestation politique dans l'histoire de la Pologne" et "du plus grand rassemblement politique aujourd'hui au monde".

"C'est nous la Pologne!", a-t-il dit à la fin de cette "Marche d'un million de cœurs" qui a remplit d'une foule compacte les grandes artères de la capitale. S'en prenant au parti populiste nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir il a déclaré que "la Pologne mérite mieux, je suis même convaincu que la Pologne mérite le meilleur".

"Nous sommes ici pour gagner" les élections législatives du 15 octobre, a encore déclaré M. Tusk, alors que les manifestants ont scandé "Nous gagnerons!".

Brandissant des drapeaux polonais et européens et un petit coeur blanc et rouge, symbole de la coalition centriste, collé à la poitrine, les manifestant ont clamé à cors et à cris leur désaccord avec le pouvoir.