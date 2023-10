"Réunion historique" des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Kiev, se félicite Borell

"C'est un événement historique", a déclaré le ministre ukrainien Dmytro Kouleba

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont retrouvés lundi à Kiev, une "réunion historique" visant à exprimer la "solidarité" avec ce pays confronté à l'invasion russe, a indiqué le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

"Je convoque aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères à Kiev, première réunion de tous les 27 pays membres en dehors de l'UE", a annoncé M. Borrell sur X (anciennement Twitter). Il s'est félicité de cette "réunion historique" en Ukraine, "pays candidat et futur membre de l'UE". En recevant ses homologues, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a salué le déroulement de la réunion à Kiev, "à l'intérieur des futures frontières de l'Union européenne". "Nous sommes profondément heureux d'accueillir ici, à Kiev, le Conseil des affaires étrangères de l'UE, mes amis, mes collègues", a-t-il déclaré. "C'est un événement historique car pour la première fois on se réunit en dehors (...) des frontières de l'Union européenne - mais à l'intérieur des futures frontières de l'Union européenne", a déclaré le ministre ukrainien. La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna a de son côté salué devant les journalistes "un geste diplomatique exceptionnel".

AP Photo Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba speaks at a press conference in Addis Ababa, Ethiopia.

En tenant cette réunion à Kiev, l'UE veut témoigner de son "soutien résolu" et "durable" à l'Ukraine "jusqu'à ce qu'elle puisse l'emporter" face à Moscou en recouvrant "sa souveraineté, son indépendance, son intégrité territoriale", a-t-elle ajouté. Il s'agit également de montrer "que l'Ukraine fait partie de la famille européenne" et de "donner aussi à la Russie le message qu'elle ne doit pas compter sur notre lassitude", a souligné Mme Colonna. "Nous serons là pour longtemps", a-t-elle promis. La cheffe de la diplomatie néerlandaise Hanke Bruins Slot a insisté sur la nécessité de "monter notre solidarité avec l'Ukraine, le peuple ukrainien et les braves soldats qui combattent tous les jours pour la liberté, pour notre liberté".

Bryan R. Smith / AFP La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna

Située à la frontière de l'UE, l'Ukraine a demandé de rejoindre d'urgence les Vingt-Sept après le début de l'invasion russe en février 2022. L'UE a accepté de lui donner le statut officiel de candidat mais aucun calendrier n'a été établi. La nouvelle ambassadrice de l'UE en Ukraine, Katarina Mathernova, a estimé qu'une adhésion de l'Ukraine en 2030 était un objectif "réaliste" dans une interview à un média ukrainien publiée vendredi.