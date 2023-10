Louis Feutren avait a été condamné à mort en France après la guerre, avant de s'enfuir en Irlande en 1945 où il a obtenu un diplôme universitaire

Les anciens élèves d'une école de Dublin ayant employé comme enseignant un ancien officier nazi français qui a abusé physiquement d'élèves pendant des décennies exigent des excuses, rapporte l'Irish Times de mardi.

Louis Feutren, décédé en 2009, a servi au sein des SS pendant la Seconde Guerre mondiale et était membre d'un groupe nationaliste breton, « Bezen Perrot », qui chassait les Juifs et les résistants français.

Né en 1922, il avait a été condamné à mort en France après la guerre, avant de s'enfuir en Irlande en 1945 où il a obtenu un diplôme universitaire, et enseigné le français au St Conleth's College de Dublin de 1957 à 1985.

Selon Uki Goni, qui a étudié dans cet établissement dans les années 1970 et qui a coordonné une campagne de lettres envoyées à l'école pour lui demander de s'excuser, le Français maltraitait régulièrement les élèves pendant les cours. Plusieurs témoignages d'élèves rappellent les violences physiques que Feutren leur a infligés, même après l'interdiction en 1982 des châtiments corporels dans les écoles irlandaises. L'un deux a notamment rapporté qu'on lui avait ordonné de se déshabiller devant la classe parce qu'il avait oublié les mots français désignant des vêtements.

Décrivant Feutren comme un "monstre", Uki Goni, dont le père était l'ancien ambassadeur d'Argentine en Irlande, a déclaré que le Français "était un ancien officier vantard, impénitent et fier de l'organisation la plus maléfique et tyrannique du 20e siècle, les SS nazis". Si cet ancien élève considère que la direction actuelle de l'école ne peut être tenue responsable de l'emploi de Feutren, il estime néanmoins qu'elle doit "s'excuser pour les actions (...) qui ont été menées sous le nom qu'elle porte encore aujourd'hui".

Il n'y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l'école, a indiqué le journal.