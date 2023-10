Le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans la soucca des députés juifs

Rishi Sunak s'est rendu dans la soucca du Conseil des députés des Juifs britanniques érigée pour les quatre jours du congrès du parti conservateur

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a rencontré mardi matin des membres du Board of Deputies of British Jews (Conseil des députés des Juifs britanniques) dans leur soucca (cabane) érigée pour les quatre jours du congrès du parti conservateur qui a lieu dans la ville de Manchester. Il a notamment agité le loulav (branche de palmier) et le étrog (cédrat), traditionnels de la fête de Souccot (fête des cabanes), a rapporté le Jewish Chronicle.

"Nous sommes ravis d'avoir reçu la visite du Premier ministre Rishi Sunak dans notre soucca ce matin. Nous vous souhaitons à tous Hag sameah (bonne fête)", a écrit le Board of Deputies of British Jews sur X (ex-Twitter).

Sous une pluie battante, Rishi Sunak a notamment été photographié en compagnie de la présidente du Conseil des députés, Marie van der Zyl.

La vice-présidente du parti du Premier ministre, Nickie Aitken, le député Daniel Finkelstein et le ministre de la police Chris Philp se sont également rendus dans la soucca du Conseil des députés des Juifs, qui s’est dit "ravi" de les accueillir.