La population juive augmente en Pologne, une première depuis la Shoah

Le Bureau polonais des statistiques a publié récemment un recensement national de la population. Une enquête démographique aux conclusions intéressantes, notamment en ce qui concerne la population juive locale. Selon les statistiques publiées par Varsovie, 17 000 personnes s’identifient comme juives en Pologne. Soit une augmentation significative, pour la première fois depuis le traumatisme de la Shoah. Selon les données publiées par le Bureau des statistiques, le nombre de Juifs a doublé dans le pays au cours de la dernière décennie, une part de plus en plus grande de la population polonaise se sentant désormais prête à s’identifier comme juive et à ne pas cacher ses origines juives. Un changement significatif, au vu de l’histoire traumatique des Juifs dans le pays. La Pologne recensait la plus grande population juive du monde avant la Shoah. Trois millions de Juifs y ont été exterminés, soit 90% de la population juive polonaise. De nombreux survivants, restés sur place ou revenus en Pologne ont caché leur identité, par peur de l’antisémitisme.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Une visiteuse passe devant les chaussures des prisonniers exposées sur le site commémoratif de l'ancien camp de concentration d'Auschwitz en Pologne, le 26 janvier 2015

La communauté juive polonaise estime à environ 50 000 le nombre de Juifs présents dans le pays à l’heure actuelle, dont une part significative ne s’identifie pas comme telle lors des recensements. 78 % des Juifs ont défini leur judéité comme leur deuxième identité, généralement après la polonaise, dans un recensement similaire en 2011. La moitié de ceux qui se définissent comme juifs ont cette-fois ci placé leur identité juive en premier, comme la plus importante.

Wojtek Radwanski / AFP Varsovie

Des changements significatifs mais un optimisme teinté d’inquiétude pour la communauté juive locale, en raison des élections législatives prévues à la fin du mois d’octobre. "Environ un million de personnes", selon la mairie de Varsovie, ont manifesté dimanche dans le centre de la capitale polonaise contre le gouvernent populiste-nationaliste au pouvoir, à 15 jours des élections législatives. “Confédération”, l’un des partis en lice, comprend des éléments d’extrême droite clairement antisémites. Ce dernier pourrait faire son entrée pour la première fois au gouvernement, dans un pays fortement marqué par l’antisémitisme et qui peine à se confronter à son passé.