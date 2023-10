"Je pourrais jurer avec la main sur la Bible que je n'ai jamais été un nazi", avait pourtant déclaré le prince en 2004

Le prince néerlandais Bernhard était bien membre du parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, a indiqué le gouvernement des Pays-Bas, confirmant une information publiée jeudi par la BBC.

Cette annonce est intervenue alors que la carte de membre NSDAP (parti nazi) du prince a été identifiée dans des archives américaines par Gerard Aalders, un chercheur néerlandais. Bernhard de Lippe-Biesterfeld avait pourtant nié tout au long de sa vie les allégations concernant son implication et son appartenance au parti hitlérien.

Swagerman/wikipedia Le chercheur néerlandais Gerard Aalders

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a réagi à cette nouvelle, affirmant qu'il "était conscient du rôle et de la position de la maison d'Orange-Nassau dans l'histoire du royaume".

Gerard Aalders, à l'origine de cette révélation dans la presse en 1996, avait trouvé la carte de membre du parti nazi du prince dans les archives du site Internet d'une université américaine, mais avait été critiqué pour ses tentatives antérieures de la mettre en lumière. Publiant sur X cette semaine une photo de la fameuse pièce à conviction accablant le prince, l'historien a tweeté : "Le prince Bernhard a menti sur son passé nazi jusqu'au bout."

STR / ANP / AFP Le prince Bernhard et son épouse, la reine Juliana en 1978

En 2010, l'historienne Annejet van der Zijl avait également trouvé dans les archives allemandes une copie de sa carte de membre, montrant que le prince Bernhard avait rejoint le NSDAP en 1933, année de la montée au pouvoir d'Hitler en Allemagne.

Le prince Bernhard, qui avait épousé une princesse néerlandaise en 1937, avait escorté la famille royale en exil en Angleterre lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Les services de sécurité britanniques se méfiaient toutefois du prince, le soupçonnant de double allégeance par rapport à l'Allemagne. Malgré ces inquiétudes, le prince a été nommé responsable des forces de résistance néerlandaises en 1944, et honoré en tant que pilote de guerre de l'arme de l'air britannique.

La BBC a rapporté que Bernhard avait admis en 1971 avoir participé au service de sécurité de la Sturmabteilung et à la Schutzstaffel (SS), affirmant "qu'au début, il fallait participer un peu d'une manière ou d'une autre parce que s'opposer aux nazis était dangereux". Il a cependant maintenu toute sa vie qu'il n'avait rien d'un ancien nazi, déclarant même en 2004 : "Je pourrais jurer avec la main sur la Bible que je n'ai jamais été un nazi."

Né en 1911, le prince Bernhard est décédé en 2004. Quand son épouse est devenue reine des Pays-Bas en 1948, il est devenu prince consort et l'est resté jusqu'à l'abdication de celle-ci en 1980. Il est le père de la reine Beatrix et le grand-père de l'actuel roi Willem-Alexander.