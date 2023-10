Pays-Bas: la famille royale rattrapée par le passé nazi d'un de ses membres

Le gouvernement néerlandais a jusqu'à présent résisté aux appels à l'ouverture d'une enquête

La découverte d'une carte de membre du parti nazi au nom du défunt prince néerlandais Bernhard, un Allemand marié au sein de la famille royale néerlandaise dans les années 1930, a suscité l'indignation aux Pays-Bas et relancé les appels à une enquête sur ses liens avec le parti d'Adolf Hitler - alors que la popularité de la famille royale était déjà en berne.

Le prince Bernhard, grand-père de l'actuel roi des Pays-Bas Willem Alexander, est décédé en 2004. Ce dernier a toujours nié avoir été nazi, bien qu'il ait reconnu son appartenance à plusieurs unités militaires nazies tout en affirmant que ceci était courant pour les hommes de son âge à l'époque.

ROBERT VOS / ANP / AFP Le prince Bernhard des Pays-Bas en 2003

Le prince Bernhard a toujours été soupçonné d'être un membre actif du parti nazi.

"La découverte de la carte originale de membre du NSDAP du prince Bernhard est une nouvelle partie d'un chapitre douloureux de l'histoire des Pays-Bas", a déclaré vendredi le Centre d'information et de documentation d'Israël (CIDI). L'organisme a demandé une enquête de la part de l’Institut d’études sur la guerre, l’Holocauste et le génocide (NIOD).

"Le fait que Bernhard soit membre du NSDAP n'est pas tant ce qui a provoqué le choc: la plupart des Néerlandais s'y attendaient déjà. Mais le fait qu'il ait continué à le nier jusqu'à sa mort pèse beaucoup plus lourd pour les gens", a déclaré le CIDI dans un communiqué. Dans des interviews accordées au journal De Volkskrant peu avant sa mort, Bernhard avait à nouveau nié les faits : "Je peux affirmer d'une main sur la Bible que je n'ai jamais été nazi", avait-t-il déclaré. Le gouvernement néerlandais a confirmé que la carte avait été retrouvée, mais a refusé jusqu'à présent toutes les demandes d'enquête.

Remko de Waal (ANP/AFP) Le roi Willem-Alexander (C, gauche) et la reine Maxima des Pays-Bas (C) inaugurent le monument en hommage aux victimes du crash du vol MH17, à Vijfhuizen, le 17 juillet 2017

Né en 1911 sous le nom de Bernhard von Biesterfeld, ce dernier est devenu citoyen néerlandais et a ensuite effectué des missions de combat pour les Alliés contre l'Allemagne pendant la guerre. La carte, qui confirme que Bernhard a rejoint le parti pour la première fois en 1933, a été trouvée par l'historien Flip Maarschalkerweerd, a indiqué le Service royal d'information. Maarschalkerweerd a déclaré à la chaîne de télévision nationale NOS qu'il était surpris que le prince ait conservé la carte qu'il avait pourtant nié avoir. Dès 1996, des journalistes néerlandais ont publié un livre contenant une copie d'une carte de membre du NSDAP au nom de Bernhard, trouvée dans les archives américaines, ainsi qu'une correspondance montrant que le prince avait quitté le parti en 1936 lorsqu'il s'était fiancé à Juliana, la princesse néerlandaise qui plus deviendra plus tard la reine.

Le roi actuel, Willem Alexander, a déclaré que cette découverte dans les archives privées du prince Bernhard pourrait raviver des souvenirs douloureux de l'occupation nazie des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale.