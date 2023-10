Une nouvelle église pour Istanbul, la première en 100 ans de république

L'église orthodoxe Saint-Ephrem a été financée par la communauté forte de 17.000 membres

C'est une première dans la république laïque et majoritairement musulmane de Turquie, fondée en 1923, saluée par les chrétiens: une église syriaque doit être inaugurée dimanche à Istanbul, en présence du président Recep Tayyip Erdogan.

Sait Susin, président de la Fondation assyrienne d'Istanbul, a exprimé son enthousiasme à la veille de l'ouverture aux fidèles: "C'est la première église construite depuis la fondation de la République turque qui va ouvrir ses portes. Nous sommes très heureux", a-t-il confié.

Sise sur la rive européenne du Bosphore, dans le quartier périphérique de Yeşilköy, où résident la majorité des chrétiens syriaques de Turquie - les autres étant installés dans le sud-est, non loin de la frontière syrienne - l'église orthodoxe Saint-Ephrem a été financée par la communauté forte de 17.000 membres. Le gros édifice blanc, posé au milieu d'un quartier verdoyant, est conçu pour accueillir 750 paroissiens.

Le chef de l'Etat, qui avait déjà posé la première pierre lors d'une cérémonie en août 2019, avait ordonné à la municipalité d'Istanbul de trouver un terrain disponible.

AP Photo/Francisco Seco, File Recep Tayyip Erdogan.

Un an plus tard, en juillet 2020, M. Erdogan, musulman pieux et conservateur, transformait la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée puis demandait la conversion de l'église Saint-Sauveur-in-Chora, construite elle aussi par les Byzantins au Ve siècle - qui reste depuis fermée au public.

Saint-Ephrem devait être inaugurée en février dernier mais l'ouverture a été repoussée en raison du puissant séisme qui a ruiné le sud du pays, faisant au moins 50.000 morts, et dévasté Antakya, l'ancienne Antioche, l'un des berceaux de la chrétienté.