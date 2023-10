Israël-Gaza: la police de Londres augmente ses patrouilles après des "incidents"

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre des personnes brandissant des drapeaux palestiniens dans la rue et faisant retentir le klaxon de voitures

La police de Londres a augmenté dimanche ses patrouilles dans certains quartiers de la capitale britannique après des "incidents" liés à la guerre entre Israël et le Hamas, et la ministre de l'Intérieur a appelé à la "tolérance zéro" contre "la glorification du terrorisme". "Nous avons connaissance d'un certain nombre d'incidents (...) en relation avec le conflit en cours en Israël et à la frontière avec Gaza", a écrit la Metropolitan Police dans un communiqué, sans donner de précisions sur ces incidents.

"La police a augmenté ses patrouilles dans certaines parties de Londres afin d'assurer une présence visible et de rassurer nos communautés", a-t-elle ajouté.

La ministre de l'Intérieur Suella Braverman a demandé à la police d'"utiliser toute la force de la loi contre les manifestations de soutien au Hamas ou à d'autres groupes terroristes interdits, ou contre les tentatives d'intimidation de juifs britanniques".

"L'antisémitisme et la glorification du terrorisme doivent faire l'objet d'une tolérance zéro dans les rues de Grande-Bretagne", a-t-elle écrit sur le réseau social X (ex-Twitter). Le secrétaire d'Etat à l'Immigration Robert Jenrick a partagé sur ce réseau social une vidéo montrant des personnes brandissant des drapeaux palestiniens dans la rue et faisant retentir le klaxon de voitures. "Ces personnes répugnantes glorifient les activités terroristes du Hamas, une organisation interdite", a-t-il écrit. "Il n'y a pas de place pour cela au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, la police de Londres a indiqué être en contact avec les responsables des communautés "afin d'être à l'écoute de toutes les préoccupations". "Toute personne victime d'un comportement menaçant ou inquiète pour sa sécurité est invitée à contacter la police", a-t-elle écrit.