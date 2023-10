Pologne : l'opposition pro-UE en passe de remporter les élections avec un taux de participation record

Ce résultat surprise mettrait fin à huit années de règne du parti populiste Droit et Justice (PiS)

L'opposition libérale polonaise a célébré lundi les résultats des sondages à la sortie des urnes montrant qu'elle avait remporté dimanche la majorité parlementaire lors des élections qui ont connu le taux de participation le plus élevé depuis la chute du communisme. Ce résultat surprise mettrait fin à huit années de règne du parti populiste Droit et Justice (PiS), au cours desquelles les relations avec l’Union européenne et l’Ukraine voisine sont tombées à de nouveaux plus bas.

L'opposition, dirigée par l'ancien chef de l'Union européenne Donald Tusk, avait présenté les élections législatives comme la « dernière chance » de sauver la démocratie.

"La démocratie a gagné", a-t-il déclaré dimanche soir, affirmant qu'une époque "sombre" était terminée.

Pour les électeurs de Varsovie, la capitale, où le soutien aux nationalistes est traditionnellement plus faible, le résultat annonce un changement majeur.

"Les droits des femmes sont absolument cruciaux pour moi et j'espère vraiment que quelque chose changera ici", a déclaré à l'AFP Aleksandra Metlewicz, décoratrice d'intérieur.

La femme de 33 ans a déclaré qu'elle souhaitait que "les bons moments reviennent, à la place du Moyen Âge", dans lequel elle disait que la Pologne était coincée.

Le gouvernement PiS est basé sur les valeurs catholiques traditionnelles et la Pologne possède les lois sur l'avortement les plus strictes de l'UE.

Les projections basées sur les résultats préliminaires et les sondages à la sortie des urnes réalisés lundi par Ipsos montrent que la Coalition civique de Tusk pourrait remporter 161 sièges sur les 460 sièges du Parlement.

Depuis huit ans, Droit et Justice a placé la Pologne sur une trajectoire de collision avec l'UE, avec des réformes judiciaires controversées, un refus d'accueillir des migrants et une politique intransigeante en matière d'avortement. Le PiS a intensifié sa rhétorique nationaliste dans sa campagne et est même entré en conflit avec son voisin ukrainien déchiré par la guerre, malgré l’immense solidarité polonaise pour aider Kiev face à l’invasion russe.

YUKI IWAMURA / AFP Les drapeaux de Pologne et de l'Union européenne

Pour l'électorat de l'opposition, mettre fin au règne du PiS restaurerait la réputation de la Pologne sur la scène internationale.

Tusk a été Premier ministre polonais entre 2007 et 2014 et président du Conseil européen entre 2014 et 2019. Il s'est engagé à rétablir les relations avec Bruxelles s'il revient au pouvoir et à débloquer les fonds européens gelés en raison de l'impasse actuelle sur l'État de droit en Pologne.

Kiev et ses partisans occidentaux surveillent de près les élections polonaises, au cas où cela aurait un impact sur l’aide à l’Ukraine. La Pologne a été l’un des principaux soutiens de l’Ukraine au sein de l’UE et de l’OTAN et a accueilli un million de réfugiés ukrainiens, mais la lassitude de nombreux Polonais s’accroît.