Le chancelier allemand promet son soutien aux Juifs lors de l'inauguration d'une synagogue

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s'est engagé dimanche à éradiquer l'antisémitisme dans son pays, à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle synagogue dans l'est du pays, dans un contexte de recrudescence des incidents anti-juifs, notamment en Europe.

"Il doit y avoir une tolérance zéro à l'égard de l'antisémitisme en Allemagne", a déclaré Scholz lors de l'inauguration de la synagogue de Dessau. L'Allemagne "défendra et protégera" les vies des Juifs, a-t-il affirmé, exprimant son choc face à la propagation de l'antisémitisme "dans le monde entier et, honteusement, aussi ici en Allemagne" depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

L'Allemagne a connu une vague d'incidents antisémites depuis les attaques menées par le Hamas et la campagne de bombardements de représailles d'Israël. Des maisons habités par des Juifs ont été marquées de l'étoile de David à Berlin et des assaillants ont lancé la semaine dernière deux cocktails Molotov sur une synagogue de la capitale. Il ne faut pas fermer les yeux "lorsque les Juifs ne sont pas en sécurité dans les rues d'Allemagne, lorsque des étoiles de David sont placardées sur les maisons, lorsque des bombes incendiaires sont lancées sur les synagogues", a déclaré Scholz. L'ouverture de la synagogue de Dessau survient 85 ans après la destruction d'une synagogue de la ville lors du pogrom anti-juif plus connus sous le nom de "Nuit de Cristal".