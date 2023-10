Israël-Gaza : des sites juifs vandalisés en Espagne

Les tensions politiques entre Jérusalem et Madrid se sont intensifiées alors que certains en Espagne appellent à traduire Netanyahou devant la CPI

Plusieurs sites juifs en Espagne ont été vandalisés ces derniers jours, dans le sillage de la guerre que mène Israël contre le Hamas à Gaza. La principale synagogue de Madrid, située au cœur du quartier de Chamberí, a été vandalisée avec des graffitis "Free Palestine" à côté d'une étoile de David barrée, le lendemain des attaques du 7 octobre. "Free Palestine" a également été inscrit dans un quartier juif médiéval en Catalogne, où se trouve Barcelone.

https://twitter.com/i/web/status/1711117692810207245 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

À Melilla, une petite enclave espagnole nichée sur la côte nord-africaine près du Maroc, un groupe de manifestants s'est rassemblé devant une synagogue en criant "Israël assassin" et "liberté pour le peuple musulman" tout en brûlant un drapeau israélien, obligeant la police à intervenir.

La Fédération des communautés juives d'Espagne a par ailleurs rapporté que des graffitis anti-Israël avaient également été trouvés dans le quartier juif de la ville médiévale de Besalu, sur la porte d'une synagogue à Gérone et devant la maison d'une famille juive à Madrid.

https://twitter.com/i/web/status/1715670835074154936 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Historiquement, Melilla est connue pour son importante population juive, et ils ont été ciblés par des manifestants lors des précédentes flambées au Moyen-Orient. Cependant, de nombreux résidents de Melilla se sont toujours enorgueillis d'une culture de coexistence culturelle et religieuse pacifique entre juifs, musulmans et chrétiens depuis plus d'un siècle et demi. Le maire de Melilla, Juan Jose Imbroda, a déclaré qu'il espère que la "coexistence exemplaire" des différentes cultures de la ville ne sera pas affectée par des "conflits extérieurs".

Les tensions politiques entre Israël et l'Espagne se sont intensifiées la semaine dernière. Ione Belarra, ministre espagnole des droits sociaux par intérim, a appelé mercredi à "suspendre d'urgence les relations diplomatiques avec l'État d'Israël" et a demandé à "traduire Benjamin Netanyahou devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre."

OSCAR DEL POZO / AFP La nouvelle secrétaire générale de Podemos, Ione Belarra

L'ambassade d'Israël à Madrid a appelé le président espagnol Pedro Sanchez à condamner les "déclarations honteuses" de certains membres de son gouvernement qui ont choisi de "s'aligner sur le terrorisme" du Hamas. Il a ajouté que certains d’entre eux ont mis en danger "la sécurité des communautés juives en Espagne, les exposant au risque d'un plus grand nombre d'incidents et d'attaques antisémites." Les taux d'antisémitisme ont considérablement diminué ces dernières années. Selon un rapport 2023 de la Ligue anti-diffamation, l'Espagne affiche désormais l'un des taux d'incidents antisémites les plus bas en Europe.