Gaza : Sunak et Macron insistent sur la nécessité d'un "soutien humanitaire urgent"

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron ont souligné, dans une conversation téléphonique dimanche, la nécessité d'un "soutien humanitaire urgent à Gaza" après l'extension des opérations militaires d'Israël en réponse aux attaques du Hamas il y a trois semaines, selon Downing Street.

Les deux dirigeants ont également évoqué leur inquiétude face au "risque d'escalade dans la région", et se sont accordés sur la nécessité de "ne pas perdre de vue l'avenir à long terme de la région, en particulier la nécessité pour une solution à deux Etats", selon un porte-parole de Downing Street.

L'aide humanitaire arrive au compte-goutte dans la bande de Gaza, où les opérations de l'armée israélienne s'intensifient, et l'ONU a mis en garde contre "l'effondrement de l'ordre public" après le pillage de ses centres. Plus de 1.400 personnes sont mortes côté israélien depuis le 7 octobre essentiellement des civils tués durant l'attaque du Hamas, qui a aussi pris en otage 230 personnes, selon les autorités israéliennes.

Selon l'Elysée, "les deux dirigeants se sont entendus pour dire qu'ils partagent cette approche commune reposant sur trois piliers inséparables : la lutte contre le terrorisme, qui passe par une coopération internationale ; la protection des populations civiles au travers du respect du droit international humanitaire et l’accès urgent à l’aide humanitaire ; la perspective politique par une relance des négociations pour une solution à deux États". Ils ont en outre "réitéré leur soutien commun au droit d'Israël de se défendre dans les limites du respect des règles de la guerre et du droit international humanitaire", selon l'Elysée.