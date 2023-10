Grèce : 5.000 manifestants à Athènes réclament la "fin du massacre" à Gaza

"Nous nous battons pour la paix. Pour la fin de l'occupation israélienne. Pour une Palestine libre dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem-est pour capitale"

Quelque 5.000 personnes ont manifesté dimanche à Athènes, réclamant de "mettre fin au massacre des Palestiniens à Gaza", selon la police grecque.

"Arrêtez le massacre des Palestiniens à Gaza", scandaient les manifestants. "Nous nous battons pour la paix. Pour la fin de l'occupation israélienne. Pour une Palestine libre dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem-est pour capitale", disaient encore les manifestants, a rapporté l'agence de presse grecque Athens News Agency.

Les manifestants, qui ont marché jusqu'à l'ambassade d'Israël dans la banlieue d'Athènes, ont qualifié Israël d'"Etat meurtrier". Ils ont aussi dénoncé "l'abstention du gouvernement grec lors d'un vote à l'ONU sur une résolution de la Jordanie demandant un cessez-le-feu humanitaire à Gaza".

Samedi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en soutien aux Palestiniens à Londres, en France et à New York. Un premier rassemblement en solidarité avec les Palestiniens avait réuni environ 10.000 personnes à Athènes le 18 octobre. La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dimanche dans son 23e jour, a été déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement terroriste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza.