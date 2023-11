Vif avertissement de Rishi Sunak avant des manifestations pro-palestiniennes le 11 novembre

"Prévoir des manifestations le jour de l'Armistice est provocateur et irrespectueux"

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a jugé vendredi "provocateur et irrespectueux" de prévoir de manifester le jour de l'Armistice, lançant un vif avertissement avant une nouvelle mobilisation le 11 novembre d'organisations de soutien aux Palestiniens.

"Prévoir des manifestations le jour de l'Armistice est provocateur et irrespectueux", a déclaré dans un communiqué le chef du gouvernement conservateur, invoquant un "risque clair que le Cénotaphe (mémorial pour les victimes de guerre), et d'autres monuments commémorant la guerre soient profanés". Les mouvements Palestine Solidarity Campaign et Friends of Al-Aqsa, qui ont appelé aux manifestations qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes tous les samedis depuis le début de la guerre déclenchée après les attaques sans précédent du mouvement terroriste palestinien Hamas le 7 octobre, ont tous deux indiqué que le parcours du samedi 11 novembre éviterait le Cénotaphe. Au moins 1.400 personnes ont été tuées en Israël, en majorité des civils le jour de l'attaque du Hamas selon les autorités.

HENRY NICHOLLS / AFP Des manifestants brandissent des pancartes et des drapeaux palestiniens à Londres, le 28 octobre 2023

Les craintes exprimées par Rishi Sunak, si elles se concrétisaient, seraient "un affront au public britannique et aux valeurs que nous défendons", a poursuivi le chef du gouvernement. "Le droit de se souvenir, dans la paix et la dignité, de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour ces libertés droit être protégé", a-t-il ajouté, précisant avoir demandé à la ministre de l'Intérieur Suella Braverman de "soutenir" la police de Londres "pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger l'inviolabilité de l'Armistice et du dimanche du Souvenir" le 12 novembre, qui rend hommages aux soldats britanniques et du Commonwealth. La police de Londres a déjà averti qu'elle utiliserait "tous les pouvoirs à (sa) disposition pour faire en sorte que quiconque ayant l'intention de causer des perturbations n'y parvienne pas" lors de ce "week-end d'une signification énorme" pour le pays.