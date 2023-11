La directrice a affirmé que le nom ne reflétait pas l'"identité diverse" de la crèche

La crèche Anne Frank à Tangerhütte, Allemagne, pourrait être renommée "World Explorer", suivant la décision du conseil d'administration de la garderie, qui souhaite retirer le nom de la jeune fille juive victime de l'Holocauste, a révélé lundi Le Figaro, relayant un article du journal Volksstimme. Selon la publication locale, la direction de la garderie et des parents ont jugé le nom actuel inadapté pour les enfants, en particulier pour ceux issus de l'immigration, et souhaitent un nom "sans arrière-plan politique". La directrice Linda Shichor a affirmé que l'histoire d'Anne Frank serait complexe pour les jeunes enfants et le nom ne reflétait pas l'"identité diverse" de la crèche.

Cette démarche, engagée depuis l'été, ne serait pas liée à l'augmentation de l'antisémitisme en Europe ni aux récents affrontements entre Israël et le Hamas. De son côté, le maire de Tangerhütte, Andreas Brohm, soutient que ce changement contribuerait à promouvoir l'autodétermination et la diversité des enfants. "Il est important pour l'institution de rendre ce changement conceptuel visible au monde extérieur", a-t-il affirmé. "Si les parents et les employés veulent un nom qui reflète mieux le nouveau concept, cela aura plus de poids par rapport à la situation politique mondiale», a-t-il poursuivi. Cependant, la date pour le vote par le conseil municipal, nécessaire pour approuver le changement de nom, n'a pas encore été fixée.

Wolfgang Schneiss, responsable régional pour la vie juive et la lutte contre l'antisémitisme, a exprimé son regret de voir disparaître un lieu commémoratif d'Anne Frank, rappelant qu'un incident similaire en Thuringe avait suscité un vif débat, amenant le maire à s'excuser et à maintenir le nom historique.