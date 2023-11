“Intimider la communauté juive et rendre coupables les Juifs des événements au Moyen-Orient est de l’antisémitisme à l’état pur”

Un drapeau israélien a été brûlé samedi devant l’unique synagogue de Malmö, en Suède, aux cris de “bombardez Israël”. Des dizaines de manifestants qui participaient à un cortège anti-israélien se sont rassemblés devant l’édifice religieux, et ont agité des drapeaux palestiniens devant les fidèles.

Selon les vidéos qui témoignent de l’incident, aucune présence policière n’a été répertoriée sur les lieux, alors que le contexte est particulièrement tendu ces dernières semaines et que le monde entier constate une résurgence importante de l’antisémitisme depuis le fatidique 7 octobre dernier.

Le Congrès juif européen a vivement condamné l’incident dimanche sur X (anciennement Twitter) : “Intimider la communauté juive et rendre coupables les Juifs des événements au Moyen-Orient est de l’antisémitisme à l’état pur”.

ODD ANDERSEN / AFP Des manifestants portent un drapeau palestinien géant lors d'une manifestation de soutien aux Palestiniens sous le slogan « Palestine libre » avec la tour de télévision en arrière-plan à Berlin, en Allemagne, le 4 novembre 2023

Washington, Berlin, Paris… Les rassemblements propalestiniens se multiplient et se radicalisent dans le monde. Ils étaient à nouveau des dizaines de milliers à descendre dimanche dans les rues du monde entier, de Berlin à Londres, en passant par Washington ou encore Paris. Des manifestations exigeant le “cessez-le feu immédiat”, ponctuées de virulents slogans anti-israéliens et d'appels à la haine. Des slogans à la gloire du Hamas ont également été entendus lors de certains rassemblements dans les capitales européennes comme à Londres, où environ 30 000 personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square selon la police. Sur l’une des pancartes brandie par un manifestant, un bulldozer détruit la barrière frontalière de Gaza avec le slogan “From the river to the sea, Palestine will be free” (de la rivière -Jourdain ndlr- à la mer -Méditerranée- la Palestine sera libre) alors qu’une vidéo montre des manifestants empruntant le métro de Londres qui crient : “Écrasez l'État colonisateur sioniste”.

29 personnes ont été arrêtées selon des sources policières. Parmi elles, une est suspectée d'avoir prononcé un discours antisémite, deux autres d'avoir déployé une banderole soutenant le Hamas, tandis que d'autres manifestants sont soupçonnés d'avoir incité à la haine raciale ou attaqué des policiers.

La synagogue de Malmö a été vandalisée par le passé, avec au moins deux incendies criminels qui y ont été perpétrés. La population juive, déjà très minoritaire dans la ville, est passée d’environ 800 personnes en 1997 à moins de 400 en 2019.