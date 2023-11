Antisémitisme: le chancelier Scholz promet aux juifs "plus jamais ça" en Allemagne

Le chancelier s'exprimait lors d'une cérémonie commémorative des 85 ans de "la Nuit de Cristal", nuit de pogroms anti-juifs sous les nazis

Le chancelier Olaf Scholz a promis aux juifs qu'ils ne souffriraient "plus jamais" d'antisémitisme en Allemagne, jeudi, lors d'une cérémonie commémorative des 85 ans de "la Nuit de Cristal", nuit de pogroms anti-juifs sous les nazis. La promesse de "ne plus jamais" tolérer l'antisémitisme, "c'est une promesse que nous devons tenir maintenant", a martelé le chancelier dans la synagogue Beth Zion, au coeur de Berlin, aux côtés du président allemand Frank-Walter Steinmeier et du chef du comité central des Juifs d'Allemagne Josef Schuster.

Dans un contexte de résurgence d'actes antisémites depuis la guerre entre Israël et le Hamas, en Allemagne comme dans toute l'Europe, le chancelier Scholz a tenu à affirmer une fois de plus cette promesse "sur laquelle repose l'Allemagne démocratique". "Toute forme d’antisémitisme empoisonne notre société. Comme maintenant lors de manifestations islamistes", a dit Olaf Scholz. Et de promettre de "poursuivre en justice tous ceux qui soutiennent le terrorisme et sont antisémites".

Le chancelier Scholz a également rappelé qu'avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la citoyenneté, aucune personne antisémite ne pourrait être naturalisée allemande. Cette mise en garde survient alors que de nombreux incidents antisémites ont été commis par des musulmans et des personnes d'origine arabe en Allemagne.

JOHN MACDOUGALL / POOL / AFP Le président de la Cour constitutionnelle Stephan Harbarth, le président du Bundestag Baerbel Bas, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, et le président du Conseil central des juifs d'Allemagne, Josef Schuster, devant la synagogue Beth Zion

A Berlin, dans le quartier de Neukölln à forte population d'origine arabe et turque, le 7 octobre, le réseau Samidoun a distribué des pâtisseries pour célébrer "la victoire de la résistance" après l'attaque meurtrière du Hamas. Samidoun a depuis été interdit en Allemagne. Récemment, la police fédérale a annoncé avoir dénombré quelque 2.000 délits en liaison avec la guerre au Proche-Orient.