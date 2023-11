Le Conseil de l'Europe appelle à "intensifier" la lutte contre l'antisémitisme

Elle a salué "la détermination des gouvernements de nos États membres pour barrer la route à ces actes intolérables sur le continent européen"

La secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejcinovic Buric, a mis en garde mercredi contre la hausse des discours et actes antisémites, et appelé à "intensifier" la lutte contre l'antisémitisme.

"La montée inquiétante des actes antisémites à travers notre continent ces dernières semaines présente un grand danger pour l'ensemble de nos États membres. En s'attaquant aux synagogues, aux écoles, aux centres communautaires, à l'intégrité physique de nos concitoyens juifs, ce sont nos valeurs et nos libertés, qui sont directement visées", a -t-elle déclaré.

Marija Pejcinovic Buric a salué "la détermination des gouvernements de nos États membres pour barrer la route à ces actes intolérables sur le continent européen".

"Aussi longtemps que nos concitoyens juifs ne retrouveront pas le sentiment de sécurité, que leur vie quotidienne sera accompagnée par la peur et l'appréhension, nous devrons continuer et poursuivre nos efforts", a-t-elle souligné, appelant les autorités nationales à "intensifier leur action de lutte contre l'antisémitisme." "Le Conseil de l'Europe restera en première ligne de la lutte contre l'antisémitisme, et contre toutes formes de haine, y compris la haine antimusulmane, dans l'esprit de la Déclaration du 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement", a-t-elle insisté.

Le Conseil de l'Europe, vigie des droits de l'homme sur le continent, est une institution internationale qui réunit les 46 Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.