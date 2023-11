Allemagne : la police perquisitionne dans tout le pays des associations soupçonnées de soutenir le Hezbollah

"Nous ne tolérons pas la propagande islamiste ni les campagnes antisémites et hostiles à Israël" (Ministre allemande de l'Intérieur)

Plusieurs centaines de policiers allemands ont mené jeudi des perquisitions dans une grande partie du pays visant une association islamiste soupçonnée de soutenir le mouvement terroriste libanais du Hezbollah soutenu par l'Iran, a annoncé le ministère de l'Intérieur. L'opération de police vise le "Centre islamique de Hambourg" (IZH) et cinq autres organisations soupçonnées de lui être rattachées.

John MACDOUGALL / AFP Nancy Faeser, ministre allemande de l'Intérieur

"A une époque où de nombreux Juifs se sentent particulièrement menacés, nous ne tolérons pas la propagande islamiste ni les campagnes antisémites et hostiles à Israël", a déclaré dans un communiqué la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. L'Allemagne considère le Hezbollah comme une organisation terroriste et a interdit ses activités dans le pays en avril 2020.

Les perquisitions ont été menées dans 54 propriétés réparties dans sept régions d'Allemagne. Les activités de l'IZH visent à diffuser le "concept révolutionnaire" des mollahs iraniens qui est "soupçonné d'être contraire à l'ordre constitutionnel en Allemagne", ajoute le communiqué.

AXEL HEIMKEN / AFP La police allemande lors d'une perquisition au Centre islamique de Hambourg, Allemagne

Concrètement, l'association IZH contrôle notamment la mosquée de l'Imam Ali à Hambourg. Et le Renseignement intérieur allemand soupçonne IZH "d'exercer une forte influence" à partir de là, sur d'autres mosquées et associations, "allant jusqu'à une prise de contrôle totale", a affirmé le ministère de l'Intérieur. Dans cette mouvance, "on observe clairement des tendances antisémites et hostiles à Israël qui se propagent également dans divers canaux médiatiques", a-t-il ajouté.

Les autorités de Hambourg ont précisé que les perquisitions visaient à collecter des éléments en vue de faire interdire l'association IZH, dans le collimateur des autorités depuis plusieurs années. Son vice-président a été récemment expulsé d'Allemagne. "Plus vite IZH aura disparu intégralement de Hambourg, mieux ce sera et avec l'action d'aujourd'hui nous nous en sommes rapprochés", a déclaré le ministre régional de l'Intérieur de la ville-Etat de Hambourg, Andy Grote, dans un communiqué.