Des journalistes de la BBC accusent la chaîne de "complaisance" envers Israël

Dans une lettre adressée à Al Jazeera et signée par huit journalistes, la BBC est accusée d'avoir un "double standard dans la manière de voir les civils"

Des journalistes de la BBC ont accusé la chaîne, généralement pointée du doigt pour son parti pris propalestinien, d'"humaniser les victimes israéliennes plus que les victimes palestiniennes", et "d'omettre" un contexte historique clé dans leur couverture. Dans une lettre adressée à Al Jazeera par huit de ses journalistes basés au Royaume-Uni, la BBC est également accusée d'avoir un "double standard dans la manière de voir les civils", elle qui est "inflexible" dans son reportage sur les crimes de guerre présumés de la Russie en Ukraine.

Craignant des représailles, les journalistes ont demandé l'anonymat. Le groupe ne prévoit pas d'envoyer la lettre aux dirigeants de la BBC, estimant qu'une telle démarche est peu susceptible de mener à des discussions significatives. "La BBC a échoué à raconter cette histoire de manière précise - par omission et manque d'engagement critique avec les revendications d'Israël - et a donc échoué à aider le public à s'engager avec et comprendre les abus des droits humains qui se déroulent à Gaza", lit-on dans la lettre. "Des milliers de Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Quand le nombre sera-t-il assez élevé pour que notre position éditoriale change ?"

Les journalistes ont déclaré que sur les plateformes de la British Broadcasting Corporation (BBC), des termes comme "massacre" et "atrocité" ont été réservés "uniquement pour le Hamas, présentant le groupe comme le seul instigateur et perpétrateur de violence dans la région. Ceci est inexact mais s'aligne avec la couverture globale de la BBC".

JUSTIN TALLIS / AFP Des ouvriers nettoient la peinture rouge des fenêtres à l'entrée du bâtiment de la BBC dans le centre de Londres, le 14 octobre 2023.

Ils ont affirmé que la chaîne dépeint soigneusement la souffrance israélienne en, par exemple, informant le public des noms des victimes, en couvrant des funérailles individuelles et en interviewant des familles touchées. "En comparaison, la couverture humanisante des civils palestiniens a manqué. C'est une pauvre excuse de dire que la BBC ne pouvait pas mieux couvrir les histoires à Gaza en raison de difficultés à accéder à la bande de [Gaza] (…) Peu d'efforts ont également été faits pour utiliser pleinement l'abondance de contenu sur les réseaux sociaux de journalistes courageux à Gaza et en Cisjordanie."

Le mois dernier, la BBC a été ciblée par des pro-Palestiniens: la façade de son siège été recouverte de peinture rouge, une action revendiquée par le groupe Palestine Action, accusant le groupe audiovisuel public d'avoir du "sang sur les mains" en raison de sa couverture de la guerre. Mais le radiodiffuseur britannique a également été largement accusé de ne pas qualifier les hommes du Hamas ayant perpétré l’attaque du 7 octobre, et de proposer une couverture de la guerre, largement favorable aux Palestiniens.